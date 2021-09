Federal A: hay programación para las Fechas 24 y 25

Compartir

El Consejo Federal de AFA dio a conocer las designaciones para la 24ª fecha de la zona Norte del torneo Federal “A”. Los dos equipos chaqueños jugarán el sábado: Sarmiento recibirá desde las 15.30 a Sportivo Las Parejas, mientras que For Ever visitará desde las 16.30 a Unión de Sunchales.

Toda la 24ª fecha

Viernes 24-09

-A las 20.30, Sp. Belgrano de San Francisco-Douglas Haig de Pergamino. Árbitro: Nelson Bejas. Asistentes: José Ponce y Jose Luis Farfor (terna de Tucumán). Cuarto: David Luzzi (Cosquín).

Sábado 25-09

-A las 15.30, Gimnasia y Tiro de Salta-Boca Unidos de Corrientes. Árbitro: Guillermo González. Asistentes: Mariana Duré y Rodrigo López. Cuarto: Fernando Brillada (todos de Resistencia).

-A las 15.30, Crucero del Norte de Garupá-Central Norte de Salta. Árbitro: Álvaro Carranza (Villa María). Asistentes: Marcos Guzmán (Pascanas) y Matías González (San Francisco). Cuarto: Fernando Rekers (Córdoba).

A las 15.30, Sarmiento-Sp. Las Parejas. Árbitro: Francisco Acosta. Asistentes: Luis Ortiz y Williams Abdala. Cuarto: Jorge Sayago (todos de Santiago del Estero).

-A las 15.30, Defensores de Pronunciamiento-Gimnasia de Conc. del Uruguay. Árbitro: Gastón Monson Brizuela (Río Tercero). Asistentes: Mauro Ramos Errasti (Arrecifes) y Carlos Mihura (Mercedes) y Matías Balmaceda (Río Tercero).

-A las 16, Defensores de Villa Ramallo-Racing de Córdoba. Árbitro: Enzo Silvestre. Asistentes: Mariano González y Maximiliano Moya (terna de Santa Fe). Cuarto: Oscar Bono (Junín).

-A las 16.30, Unión de Sunchales-For Ever. Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca). Asistentes: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel borrego). Cuarto: Juan Nebbietti (Río Colorado).

-Libre: Juventud Unida de Gualeguaychú.

El miércoles, la Fecha 25

También se confirmaron las designaciones para la 25ª fecha, que se disputará el miércoles 29. For Ever recibirá a Crucero del Norte y Sarmiento visitará a Boca Unidos de Corrientes, con horarios a confirmar.

-For Ever-Crucero del Norte. Árbitro: Luis Lobo Medina. Asistentes: Leila Argañaraz y José Ponce (terna de Tucumán). Cuarto: Laureano Leiva (Formosa).

-Boca Unidos de Corrientes-Sarmiento: José Darío Sandoval (Concordia). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Alfredo Zamora (Paraná). Cuarto: Santiago Folmer (Victoria).

Posiciones

Racing de Córdoba 46 Gimnasia y Tiro 46 Central Norte (S) 37 For Ever 36 Boca Unidos 28 Juv. Unida (G) 28 Sp. Las Parejas 26 Unión (S) 26 Defensores (VR) 26 Sarmiento 25 Defensores (P) 23 Gimnasia (CdU) 22 Sp. Belgrano (SF) 22 Douglas Haig 19. Crucero (M) 18

