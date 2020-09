Federal A: hay tiempo hasta el 5 de octubre para definir que formato de torneo se viene

Compartir

Linkedin Print

Culminó una nueva reunión virtual entre los dirigentes del Torneo Federal A y la única definición importante hasta el momento es que el equipo que no quiere jugar tendrá la posibilidad de no hacerlo. Habrá nueva reunión el 05/10. San Martín estuvo presente como en cada reunión a través de su Presidente, Grisel Cardozo.

Pasó una nueva junta directiva de la tercera categoría del fútbol argentino, donde no estuvieron presentes el “Chiqui” Tapia ni Pablo Toviggino, y continúa la incertidumbre sobre cómo se definirá el campeonato que premia a los equipos del interior con dos ascensos a la Primera Nacional. El 05/10 volverían todos los equipos a los entrenamientos. Vale recalcar que, según boletín de AFA, a partir del lunes 21/09 cualquier institución puede volver a entrenar.

La mayoría de los dirigentes le pidió al Consejo Federal que defina cuál será el formato del torneo para luego pensar en la vuelta a los entrenamientos. Lo contrario a lo que disponía el Consejo. El CF quería que los equipos vuelvan a los entrenamientos y luego pensar en la definición del torneo. Si el 05/10 vuelven a entrenar todos clubes y el Federal A se define con hexagonales, habrá muchos planteles que cancelarán los entrenos hasta el año que viene.

Cada dirigente tiene tiempo hasta el 04/10 para enviar una nota al Consejo Federal sobre cómo quiere que se defina el torneo. En la reunión de hoy se sumó una nueva propuesta y es la de Olimpo de Bahía Blanca. Alfredo Dagna propuso jugar dos decagonales con dos zonas de 5 equipos. Tuvo el visto bueno de los clubes que no entran en el hexagonal.

Las otras dos propuestas son las de definir todo por Hexagonales, que es lo que quieren los clubes de los puestos de arriba y la propuesta de Sportivo Belgrano y Boca Unidos, que es que participen los 30 equipos por los dos ascensos.

Por otra parte, el Consejo Federal les garantizó a los presidentes que el ingreso de la televisión está cubierto hasta fin de septiembre. En las próximas semanas se les informará sobre los futuros ingresos.