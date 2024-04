Federal A: Juventud Antoniana derrotó a La Franja en el Padre Martearena

El triunfo de Juventud Antoniana frente a San Martín de Formosa 1 a 0 resultó un desahogo que se venía posponiendo. El debut del santo no había conformado por aquel empate como local ante Crucero del Norte (0-0), el cual provocó cierto fastidio en la gente, aunque el empate en Resistencia abrigó cierta esperanza.

Los antonianos se ilusionaron para la presentación de ayer con los formoseños en el Padre Martearena, y la espera no fue en vano porque el equipo que conduce Horacio Montemurro logró sacarse un peso de encima, en un momento justo y en la cuarta fecha del Federal A.

La victoria de ayer de Juventud Antoniana calmó mucho esa ansiedad porque los tres puntos que sumó sirvieron para posicionarse en un lugar expectante en las posiciones de la zona 4, y con el fin de empezar a pelear los primeros puestos.

La actuación del once antoniano fue de un primer tiempo aceptable, porque trabajó mejor el partido y supo salir adelante cuando el equipo visitante tomó el control del juego. La primera fue para la vista con un derechazo de Caviglia a colocar, que sacó Bachke por encima del travesaño. El gol antoniano lo convirtió Nahuel Curcio con un bonita definición por abajo de derecha al palo izquierdo del arquero luego de recibir un envío de Jorge Velazco. Fue un tanto como para que los dirigidos por Mentemurro puedan transitar la cancha con mayor temple.

Juventud Antoniana después del gol de Curcio pudo llevar el encuentro al terreno que más le convenía y al rival le costó aproximarse hacia la valla defendida por Guillermo Bachke. Nahuel Curcio comenzó a imponer su categoría como un jugador desequilibrante y se le presentaron varias posibilidadades de aumentar las cifras en el marcador. Schell Grané lo tuvo, pero su remate fue tapado por Lencina. La visita lo tuvo con un curdazo cruzado de Griego, que se perdió cerca del palo izquierdo del portero local.

En la parte final Juventud sacó el pie del acelerador y fue como que le entregó la iniciativa a la visita, exponiéndose en forma peligrosa a que el adversario pueda llegar a la igualdad. Esa circunstancia marcó que el desgaste de la primera etapa le jugó en contra, a tal punto que las variantes que ordenó Montemurro no gravitaron para frenar los intentos del conjunto formoseño, que cada vez merodeaba insistentemente el arco defendido por Bachke, quien nuevamente utilizó a sus buenos reflejos para mantener el arco en cero. El local lo tuvo con Curcio, pero su derechazo pegó en la red externa del palo izquierdo de Lencina. San Martín llegó con un tiro libre ejecutado por Vega, que sacó Bachke con su cuerpo hacia su costado derecho. Nuevamente iba a llegar el local, con un cabezazo de Curcio que contuvo Lencina sin problemas. Y la última fue para la visita con un cabezazo de Brienzo, que sacó en la línea el arquero.

Síntesis:

Juventud Antoniana 1:

1- Ricardo Bachke; 2- Santiago Borges, 3- Jorge Velazco, 4- Martín Correa, 5- Ignacio Schell Grané, 6- Dardo Torres, 7- Matías Vicedo, 8- Walter Bracamonte, 9- Mauro Bustamante, 10- Rodrigo Curcio, 11- José Nieva.

DT: Horacio Montemurro.

San Martín 0:

1- Pablo Lencina; 2- Rolando Serrano, 3- Agustín Griego, 4- Lautaro Brienzo, 5- Juan Caviglia, 6- Nicolas Vaquier, 7- Oscar Chiquichano, 8- Alejandro Benites, 9- Franco Montero, 10- Ramiro Alderete, 11- Carlos Bassi.

DT: Sergio Arias.

Gol: 15 PT Nahuel Curcio (JA).

Amonestados: 14 PT Martín Correa (JA), 19 PT Lautaro Brienzo (SM), 29 ST Matías Vicedo (JA) y Santiago Ibáñez (SM), 34 ST Franco Montero (SM), 35 ST Brian Cucco (JA).

Árbitro: José Manuel Díaz (Villa Mercedes).

Asistente 1: Juan Ignacio Flores Roig (Tilisarao).

Asistente 2: Federico Hernán Ojeda (Villa Mercedes).

Cuarto Árbitro: Leandro Federico Hartfield (Tilisarao).

Estadio: «Ernesto Martearena» (local Juventud Antoniana).