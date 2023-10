Federal A: Juventud Antoniana venció a Central Norte y por ahora no desciende

El cuervo ganaba con un tanto de César Gómez a los 14 minutos de la primera etapa, pero Burgos, Buruchaga y Juan Perillo, con un tremendo golazo, dieron vuelta el resultado en el complemento. El santo definirá su permanencia en la última fecha frente a Sarmiento.

Juventud Antoniana logró una gran, pero gran victoria por 3 a 1 frente a su clásico rival, Central Norte, y cuando todos se preparaban para verlo descender logró el milagro y estiró la definición a la última fecha.

En un estadio Padre Martearena colmado de hinchas cuervos (más de 15 mil personas), el santo jugó su mejor partido en el campeonato, y aunque la reacción puede ser tardía, al menos se ilusiona con mantener la categoría cuando reciba a Sarmiento de Resistencia en la última fecha.

El cuervo se puso en ventaja con un tanto de César Gómez, a los 14 minutos de la primera etapa, mientras que Claudio Burgos, a los 3 del complemento, Eduardo Burruchaga a los 15 y Juan Perillo, con un gran zapatazo a los 49, dieron vuelta el resultado de un partido increíble, porque además el santo jugada con nueve jugadores por las expulsiones de Vargas y Nallím. El cuervo jugaba con 10, tras la roja que vio Chavarría.

Con esta histórica victoria, el santo suma 31 unidades, quedó a dos de Crucero del Norte y entre ambos definirán en la última fecha, el 29 de octubre, la permanencia, cuando Juventud reciba a Sarmiento de Resistencia, y Crucero haga lo propio con San Martín de Formosa.

For Ever cerró el año con

una sonrisa

En un primer tiempo parejo, a For Ever le costó abrir el marcador, pero después de encontrar la ventaja con gol de Yair Marín en el complemento, For Ever tuvo muchas oportunidades para convertir el segundo y no logró ampliar la ventaja. El “Negro” justificó su victoria después del gol y mereció ganar por mayor diferencia. El conjunto chaqueño conservó su categoría y logró cerrar el año de la mejor manera con su tercer triunfo al hilo en condición de visitante.

En un primer tiempo parejo, Dalmine y For Ever lo jugaron muy light, uno ya conservó la categoría y el otro que hace un par de fechas ya tiene el descenso consumado. En esa primera parte no hubo mucha intensidad y tampoco sobraron las acciones de peligro.

A For Ever no le importó mucho la tenencia de pelota, pero con velocidad por las bandas, con Bogado y Bayk aprovechó que el local defendió con 3 en el fondo y atacó por los costados. Tuvo dos claritas, un cabezazo de Romero que Kletnicki sacó a puro reflejos y un remate de Bogado que Cosciuc sacó en la línea.

El elenco local quiso inquietar y con buena posesión de pelota buscó lastimar a Canuto, pero careció de peso ofensivo, alguna arremetida de Caramuto o la individualidad de Castañeda, no fueron suficientes para generar situaciones de peligro y el 0 a 0 con el que se fueron al descanso fue justo.

En el amanecer del complemento llegó el gol de For Ever, un tiro de esquina ejecutado por Bayk que encontró a Galetto que metió un centro al corazón del área y Yair Marín con su pie derecho puso la pelota contra el caño izquierdo de Salerno para establecer la única diferencia del partido.

A partir de allí, Dalmine no tuvo formas para lastimar a Canuto y For Ever no pudo concretar un sinfín de situaciones de peligro que tuvo y desperdició muchas chances. Los ingresos de Dellarossa y Silva le dieron mayor juego colectivo al “Negro” y le faltó puntería para concretar esas oportunidades.

El final del partido encontró a un For Ever aliviado por mantener la categoría y ganando 3 puntos para cerrar el año de manera feliz. El “Negro” jugará la temporada 2024 en la Primera Nacional.