Federal A: la final entre Villa Mitre y Racing de Córdoba se jugará en San Luis

Finalmente, el partido por el ascenso a la Primera Nacional irá el domingo a las 16:45, en el estadio La Pedrera.

La final entre Villa Mitre y Racing de Córdoba por el ascenso a la Primera Nacional tiene día, sede y horario confirmado.

Finalmente, el partido decisivo del Torneo Federal A se jugará el domingo en San Luis, más precisamente en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, a partir de las 16:45.

Luego de que ayer surgiera firmemente el estadio de Rosario Central como principal candidato a recibir la final, hoy se hizo oficial que el encuentro se llevará a cabo en el coqueto estadio ubicado en Villa Mercedes. El mismo fue inaugurado en 2017 y cuenta con capacidad aproximada para 30 mil espectadores. Recienemente albergó el duelo por el Trofeo de Campeones, el pasado domingo, en el que Racing se consagró al vencer a Boca en el alargue.

En cuanto a las entradas para presenciar el encuentro, las mismas se pondrían a la venta en nuestra ciudad a partir del jueves: casi con seguridad se expenderán en la boletería de El Fortín.

«Lo de Rosario se cayó al mediodía porque la Policía no podía prestar servicios (a causa de distintos eventos que se desarrollarán en esa ciudad). Después surgió lo de Platense, pero sólo se podía el sábado porque el domingo hay elecciones en el club y más que nada Racing no quería», contó el dirigente tricolor, Martín Neumann.

«Las otras canchas -agregó- que había con posibilidades tampoco estaban disponibles y surgió el tema de San Luis y el Consejo Federal también lo vio con buenos ojos, por eso se definió que esa sea la sede», señaló Martín, de regreso a Bahía juanto al presidente Juan Larocca, luego de participar en la reunión de AFA.

«Nosotros pedimos una cancha que esté acorde a la distancia que los dos tenemos que recorrer; por ahí cerca de Capital o al límite de la Provincia de Buenos Aires, esas eran las posibilidades. En San Nicolás no se podía, en Capital tampoco porque no se permite público de ambos bandos y entonces el panorama se complicó bastante…», reconoció Martín.

