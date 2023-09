Federal A: la franja perdió con 9 de Julio

El León venció San Martín de Formosa por 2 a 1 de local y sigue sumando para espacapar de la zona de descenso .

En el marco de la fecha 31 de la Zona D del Federal A, 9 de Julio logro una importante victoria por 2 a 1 ante San Martin de Formoso en el estadio. Germán Soltermam.

El equipo de Maximiliano Barbero, más allá de tener en estos últimos encuentros que modificar la zona defensiva por ausencias obligadas, mantuvo su orden táctico y equilibrio que lo viene caracterizando.

En el final del primer tiempo llegaron los goles: Maximiliano Ibáñez capitalizó un error de un defensor en tres cuartos de cancha, encaró con decisión y definió con un remate bajo ante la salida de Correa. Antes del final , el volante Bobadilla sacó un derechazo impecable que se metió en el ángulo superior izquierdo.

En el complemento ambos equipos siguieron con sus planes tácticos aunque aparecieron los espacios y así , algunas situaciones.Se fueron expulsados en una escaramuza Sebastián Acuña en el local y Eloy Rodríguez en la visita.

En el final del juego, otra vez el Leon rafaelino se hizo fuerte y Alex Salcedo sacó un gran derechazo que venció a Correa para establecer el 2 a 1 final.

Con el 2 a 1 logrado ante San Martín, en un partido donde siempre buscó los tres puntos pero que también pudo haberlo perdido si su rival aprovechaba sus ocasiones en el segundo tiempo, le sacó 8 puntos a los últimos Crucero y Juventud Antoniana, y quedó a 2 unidades de Sarmiento y Sol de América que comparten el cuarto puesto.

Próxima fecha (32ª): San Martín vs. Central Norte; Gimnasia y Tiro vs. 9 de Julio; Crucero vs. Sol de América y Antoniana vs. Boca Unidos. Libre: Sarmiento.

Sarmiento en caída libre

Por la 31ª fecha de la zona Norte del Torneo Federal A de fútbol, Sarmiento perdió por 1 a 0 ante Central Norte de Salta. El gol lo hizo Federico «Bocha» Rodríguez. El árbitro Martínez tuvo una muy mala actuación, expulsando al DT del “Decano”, sancionando todas las divididas a favor de los locales e invalidó de mala manara un gol a Claudio Vega. Ahora quedará libre y luego recibirá a San Martín de Formosa.