Federal A: la Norte se reunió y el objetivo es volver a entrenar a fines de septiembre

Fue un nuevo domingo de zoom en la Zona Norte del Federal A del fútbol argentino. San Martín estuvo representado por su Secretario Florencio Belotto. Estuvieron representados por sus dirigentes 14 de los 15 clubes de la zona. Solo faltó Güemes. El objetivo es volver a entrenar el 28 de setiembre para si las condiciones sanitarias de cada provincia lo permiten, empezar a jugar la primera semana de noviembre. El miércoles habrá una nueva reunión.

La reunión tuvo inicio pasadas las 20.30 horas de la jornada dominical y tuvo dos posturas marcadas: Chaco For Ever y el torneo con promedios la cual se trató y profundizó, y la de Sportivo Belgrano en conjunto con Boca Unidos que busca arrancar todos de cero sin ventajas para nadie, pero que no tuvo lugar a discusión.

El proyecto de los chaqueños logró captar no solo la atención de los que estaban en zona de clasificación hasta antes de la pandemia sino también de aquellos clubes que se consideran con chances. Aun así, entre el albinegro, Defensores de Villa Ramallo, Unión de Sunchales y Sarmiento de Resistencia, terminarán de pulir el bosquejo para que quede más acorde a la justicia que la mayoría pide. En esos retoques no se descartan cambios de zona o de formato.

En definitiva todos coincidieron en poder presentar el 28 de septiembre como fecha de regreso a entrenamientos y testeos, tal como lo definió la Primera B.

Desde el entorno de los de San Francisco y Corrientes buscarán seguir dandole forma para remontar su postura y convencer al resto de los dirigentes que es una posibilidad volver a empezar, algo que Camioneros (zona sur) ya ha manifestado a través de su secretario Pablo Campoamor.

Cabe destacar que en la reunión quedó claro que el posible regreso tanto a entrenar como a la competencia oficial quedará estrictamente supeditado al avance de la pandemia y a lo que ocurra desde el punto de vista sanitario en cada una de las provincias.