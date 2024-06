Federal «A»: Ortiz analiza en Sarmiento si dispone de los refuerzos

El entrenador de Sarmiento, Hernán Darío Ortiz, evaluará en el entrenamiento de este jueves por la tarde, si dispondrá de los refuerzos que llegaron para darle al equipo la experiencia y el salto de claridad que necesita, para afrontar la etapa más dura del campeonato.

Los cuatro refuerzos permitidos que incorporó el “Decano”, para esta etapa del torneo son: el arquero Nicolás Angelotti, el lateral derecho Rodrigo López Alba, el zaguero central Matías Presentado, y el centrodelantero Joel Lucero.

Tanto Presentado, como Lucero, ya participaron la semana anterior de una práctica con el equipo titular, y es muy probable que pueden estar para el compromiso de este domingo a las 16 frente a Central Norte de Salta, en el Estadio Centenario, por la 16ª fecha de la zona 4 del Torneo Federal “A”.

Ante la ausencia obligada del lateral Bruno Prieto, que sufrió una nueva expulsión ante Sarmiento de La Banda, en Santiago del Estero, se espera con ansias el arribo de López Alba, que retorna al “Decano” tras su breve paso en 2022. López Alba estuvo este último tiempo en Unión de Sunchales, rival en la zona de Sarmiento, y según el parte médico llega con una breve distensión en el tobillo, por lo que será evaluado y exigido para ver si responde, si lo hace en forma conveniente, es casi seguro que será titular el domingo.

El que es menos asequible que pueda jugar, pero por un aspecto meramente técnico, es Nicolás Angelotti, si bien el arquero viene en actividad en su anterior club, la gran actuación de Ezequiel Bacher ante los santiagueños, lo haría conservar su lugar en el equipo.

Otra de las cuestiones que tendrá que revisar el “Indio” Ortiz, será lo de las tarjetas amarillas, en principio Tomás Squié llegó al quinto cartón amarillo y se perdería el partido ante Central Norte, lo cual no deja de ser una complicación porque Matías Ayala, que venía jugando en el lateral izquierdo está lesionado, y habría que ver si puede llegar para este domingo.

Otro que está en duda es Pablo Soda, que solo pudo completar 30 minutos ante Sarmiento en La Banda, el delantero está aquejado de una fascitis plantar y será observado en la práctica de este jueves para saber si está en condiciones de jugar o no. La idea será no arriesgarlo.

En definitiva, muchas dudas para un equipo que necesita más certezas. Lo concreto es que el “Decano” debe sumar la mayor cantidad de puntos en estos tres cotejos que restan, para luego revalidarlos en la próxima fase y no sufrir con el tan temido descenso.

Observar la zona “Reválida”

Ya es un hecho concreto que Sarmiento jugará la próxima etapa del campeonato en la zona llamada “Reválida”. Aquí participarán los veinte clubes que no clasificaron a la Segunda Fase, se agruparán en dos zonas.

La zona “A” estará integrada por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 1 y por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 2. La zona “B” estará integrada por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 3 y por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 4.

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda (dentro de su zona), en partidos de ida solamente, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes.

Clasifican a la Segunda Etapa del 1º al 6° de cada zona (Total: 12 clubes). Los clubes que ocuparon la 7° y 8° lugar en cada una de las zonas finalizan su participación en el torneo (Total: 4 clubes).

Régimen de Descenso

Finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Puntos (se determinan sumando los puntos obtenidos en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), los dos de menor puntaje de cada una de las zonas descenderán al Torneo Regional Amateur Edición 2025 (Total: 4 equipos).

En todos los casos de empates en puntos de dos o más clubes a los fines de determinar descensos se realizarán partidos definitorios entre ellos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento General de la AFA.

Si alguno de los clubes que ocupen la 1º y 6° posición al finalizar esta etapa en cada una de las zonas, se encontrase comprendido en el régimen de descenso no podrá participar de la Segunda Etapa.

De producirse esta situación la o las posiciones serán ocupadas por los clubes que ocupen las ubicaciones siguientes en su respectiva zona en forma correlativa de esta etapa.

Los que juegan hasta ahora

Los 10 clubes que estarían jugando hasta el momento en la zona B, de la Reválida junto a Sarmiento son:

Zona 3

9 de Julio (de Rafaela) 19 puntos

Independiente (Chivilcoy) 17

Douglas Haig (Pergamino) 14

Defensores (Pronunciamiento) 9

Gimnasia (Concepción del Uruguay) 7.

Zona 4

Juventud Antoniana (Salta) 16 puntos

Crucero del Norte (Misiones) 14

Sarmiento (Chaco) 11

Boca Unidos (Corrientes) 10

Unión (Sunchales) 9.