Federal A: Pablo Cuevas a un paso de For Ever

For Ever sumó su primer refuerzo de cara al Federal “A” de fútbol. Se trata del volante Marcos Giménez, que viene de jugar en Ferroviario de Corrientes y es la primera cara nueva del equipo de Daniel Cravero. El jueves por la noche ya selló su vínculo en la sede del club. El formoseño Pablo Cuevas llega en estos días al Negro.

Giménez, que es una apuesta para el “Negro”, puede desempeñarse tanto por la banda derecha como por la banda izquierda, y en caso de ser necesario también puede jugar como media punta en ataque acompañando a un centrodelantero. Naciò en Corrientes capital, tiene 23 años y antes de “Ferro” tuvo pasos por Libertad de Corrientes (de allì salió), Quilmes de Buenos Aires, un breve paso por Don Orione, Curupay y Cambá Cuá.

En cuanto a otros posibles refuerzos, está todo acordado de palabra con el zaguero Brian Flores (ex Douglas Haig de Pergamino) y el lateral derecho Pablo Cuevas (ex Sarmiento), que llegarían en las próximas horas a Resistencia para firmar sus respectivos contratos.

En cuanto a salidas, se confirmó que el zaguero central Claudio Verino no será tenido en cuenta y es una nueva baja. Además del “Indio”, otros siete jugadores ya dejaron el club: Julio Cáceres (Desamparados), Diego Magno (Central Norte de Salta), Ignacio Ruano (Talleres de Remedios de Escalada), Alan Giménez (Monagas Sport Club de Venezuela), Juan Pablo Varona, Renzo Riquelme y Humberto Vega.

Es probable que algunos otros futbolistas que forman parte del plantel actual tampo

