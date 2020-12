Federal “A”: Renzo Riquelme tuvo una muy buena actuación y marcó por duplicado en For Ever

Compartir

Linkedin Print

Con una buena actuación de Renzo Riquelme que convirtió por duplicado, For Ever consiguió quebrarle el invicto a Güemes, le ganó 2 a 0 y mostró una buena imagen. Ante un Ceballo que llamativamente no tuvo injerencia en el resultado, el equipo de Cravero ganó su segundo juego de local.

For Ever tuvo momentos de lucidez y, tras convertir en los momentos justos, le ganó a Güemes por 2 a 0, en duelo de la 5ª fecha de la zona Norte Clasificatoria del torneo Federal “A” de fútbol jugado este domingo en el “Juan Alberto García”. El conjunto santiagueño no tuvo contundencia ni demasiada imaginación para generarle peligro a un inteligente equipo chaqueño.

El partido

Un arranque muy interesante de For Ever, con Riquelme y Villar asociándose muy bien con Magno, que volvió a ser desequilibrante en esos primeros minutos. El “negro” se puso muy rápido en ventaja, fue mediante una jugada colectiva muy linda, con Magno llegando al fondo por izquierda y Riquelme llegó por sorpresa entre los centrales para definir de primera y establecer la primera ventaja para el local.

Con el correr de los minutos Güemes empezó a jugar, con Juárez y Pablo López como protagonistas y con Zelaya y De Souza que intentaban llegar por las bandas.

For Ever pudo ampliar la ventaja, pero la ayuda de siempre a Güemes, el árbitro Ceballo vio una infracción inexistente sobre Mendonca y evitó el segundo tanto de Villar que tenía el arco a su merced.

Güemes mostró algunas cositas interesantes, pero le faltó contundencia y For Ever lo quiso jugar de contragolpe, además el calor conspiró para que los jugadores puedan ejecutar de la mejor manera. Sin embargo, acostumbrado a las ayudas que tuvo con los arbitrajes desde el inicio del certamen, el show lo realizó el mediático entrenador Martel que siempre dio la nota protestando todo para presionar al arbitraje de Ceballo. Con un ratito de lucidez, a For Ever le alcanzó para irse al descanso ganando 1 a 0.

El segundo tiempo mantuvo la tónica, Güemes con la pelota y sin creatividad para complicar a los dirigidos por Cravero. El conjunto local buscó enlentecer el juego, con Cáceres y Magno como protagonistas para generar peligro.

La visita tuvo dificultades defensivas, centrales lentos y pocas combinaciones más allá de monopolizar el dominio del balón. A Güemes sin los arbitrajes le cuesta mucho y salvo algún disparo de larga distancia de Lastra o un mano a mano de Romero que atajó Canuto, no generó nada.

El partido se iba apagando hasta que, tras una buena asociación, Leonardo Valdez habilitó de manera exquisita a Riquelme, que abrió el pie zurdo y la puso contra el caño derecho de Mendonca, para establecer el 2 a 0.

For Ever consiguió un gran triunfo, le cortó el invicto a un Güemes que volvió a demostrar que es un equipo sin muchas luces y que sin las ayudas a las que está acostumbrado, le cuesta.

Ahora el “negro” visitará a Las Parejas, donde deberá encontrar regularidad y comenzar a cosechar puntos en condición de visitante.

Los equipos

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Claudio Verino (12ST Oscar Gómez) y Jonathan Medina; Emanuel Díaz, Emmanuel Giménez y Renzo Riquelme; Ricardo Villar (10ST César More); Diego Magno (10ST Leonardo Valdez) y Julio Cáceres (25ST Matías Romero). DT: Daniel Cravero.

GÜEMES (0): Juan Mendonca; Agustín Politano, Gabriel Fernández, Nahuel Zárate y Franco Canever; Francisco De Souza (8ST Milton Zarate), Nicolás Juárez, Pablo López (40ST Fabián Castillo) y Raúl Zelaya (8ST Jonatan Lastra); Claudio Vega (8ST Luis Leguizamón) y David Romero. DT: Pablo Martel.

Goles: 1PT Renzo Riquelme (FE), 34ST Renzo Riquelme (FE)

Árbitro: César Ceballo (Córdoba). Asistentes: Mariano Viale (Córdoba) y Emanuel Serales (Córdoba). Cuarto: Gastón Monzón Brizuela (Río Tercero). Estadio: Juan A. García, de For Ever.

Compartir

Linkedin Print