Federal A: San Martín busca su primera alegría del 2020

Luego de un inicio de año con doble derrota (2-1 vs. Boca Unidos y 1-0 vs. Gimnasia CDU), la franja buscará en la tarde de este viernes volver a sumar de a tres. Desde las 17:45 horas de una tarde que se prevé calurosa y con probabilidad de precipitaciones, recibe a Defensores de Villa Ramallo.

El equipo de Pancaldo tiene 18 puntos y en la fecha anterior lo hizo con: Iván Gorosito; Sebastián Allende, Enzo Guardia, René Bejarano y Dylan Leiva; Cristian Ibarra, Gianfranco Alegre, Alejandro Benítez y Leonel Pietkwicz; Diego Velázquez y Cristian Taborda.

Los de casaca granate también suman 18 puntos y vienen de empatar en cero ante Sarmiento de Resistencia.

Los 11 del último juego fueron: Matías Quinteros; Cristian Romero, Silvio Iuvalé, Leonardo Mignaco y Luis Casarino; Juan Cruz Cartechini; Lucas Jofré, Hernán Ruben, Juan Ceballos y Fausto Campiotti; Nicolás Czornomaz.

Posiciones

For Ever 27, Güemes (SdE) 24, Sarmiento (R) 23, Douglas Haig 22, Central Norte (S) 21, Boca Unidos 21, Sp. Las Parejas 20, Unión (S) 19, Crucero (M) 19, Defensores (VR) 18, Sp. Belgrano (SF) 18, San Martin (F) 18, Defensores (P) 18, Juv. Unida (G) 15 y Gimnasia (CdU) 12.

La fecha completa (17ª)

Viernes 31-01: Sarmiento vs. Central Norte de Salta, Boca Unidos vs. For Ever y San Martín (F) vs. Defensores (VR).

Domingo 02-02: Sp. Las Parejas vs. Gimnasia (C), Güemes vs. Sp. Belgrano, De. Pro. vs. Unión (S)., Douglas Haig vs. Crucero y Libre: Juv. Unida G.