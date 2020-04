Federal A: San Martín no entraría en los reducidos por los ascensos

Compartir

Linkedin Print

El regreso de la competencia se daría recién para fines de mayo o principios de junio, con lo cual en AFA ya se debate puertas adentro cómo definir los campeonatos de ascenso. La premisa es tratar de castigar a la menor cantidad de equipos posibles con las resoluciones que se tomen y anular los descensos.

En el Federal “A” (al igual que en la Primera Nacional) la idea central es no continuar con el fixture habitual y que se defina por mini torneos, es decir unas especies de “liguillas” que van a determinar quiénes ascienden. En AFA, entienden que la medida no va a conformar a todos y que va a generar polémica entre algunos equipos, pero observan que es la más equitativa.

Cabe destacar que el equipo del Barrio San Francisco se encuentra fuera de los 8 primeros puestos de su zona, por lo que culminaría su temporada si es que aprueba este formato. Los de azul y blanco están en el 13° puesto con 21 unidades.

Cabe aclarar que, si no se pudiera volver a jugar al fútbol hasta agosto, la decisión va a ser otra. Aunque el presidente Alberto Fernández admitió que es probable que de a poco el fútbol pueda retornar, aunque aseguró que mayo es un mes de “pico” de contagio de coronavirus. Además, remarcó que el regreso de la actividad será sin público.

REDUCIDOS

La idea primaria en el Federal “A” es hacer dos mini torneos (con equipos de ambas zonas, mezclados). Es decir, se clasificarían los ocho mejores de cada grupo (zonas Norte y Sur) y todos ellos tendrían chances de ascender a la Primera Nacional. Hoy los clasificados por la Zona Norte, del primero al octavo, serían: Güemes de Santiago del Estero, Sarmiento, For Ever, Sportivo Las Parejas, Central Norte de Salta, Defensores de Pronunciamiento, Douglas Haig de Pergamino y Defensores de Villa Ramallo. Y por la zona Sur: Villa Mitre de Bahía Blanca, Maipú de Mendoza, Huracán Las Heras de Mendoza, Deportivo Madryn, Ferro de General Pico, Juventud Unida de San Luis, Sansinena de Gral. Cerri y Olimpo de Bahía Blanca.

¿Cómo serían los cruces? El primero, segundo, tercero y cuarto de una zona compartirían el mini torneo con el quinto, sexto, séptimo y octavo de la otra. Y viceversa. En cada caso, se jugaría a eliminación directa a partido ida y vuelta: el que gane cada Reducido, asciende a la Primera Nacional. Cada cruce tendrá la particularidad de que el mejor clasificado será el que defina de local. Además, “habrá ventaja deportiva” para el de mejor ubicación en la tabla en caso de empate en la serie. Lo que sí, los goles de visitante no tendría un plus.

Una segunda opción es que jueguen los ocho mejores de cada grupo, pero que se mezclen respetando las zonas. Y la tercera variante es que el Reducido sólo lo jueguen los cuatro mejores de cada grupo, “mezclándose” zonas Norte y Sur.

De esta manera, no se jugarían las siete fechas que quedaban de la fase regular (de la 24 a la 30) y tampoco seguirían en pie los Hexagonales de cada zona.

SIN DESCENSOS

En cuanto a los descensos, nadie bajará de categoría. En AFA piensan que, por lo irregular del tránsito de la temporada, ningún equipo merece perder la categoría, por lo cual en todas las divisiones habrá dos ascensos y ningún descenso.

SIN TERCER ASCENSO

Lo que sí se eliminaría, al no haber descensos en la Primera Nacional, sería el tercer ascenso en juego que se iba a dar entre el segundo mejor segundo de los dos Hexagonales (zona Norte y Sur) ante un equipo de la Primera B Metropolitana. El partido estaba pautado en principio como “final única” en cancha neutral y el ganador iba a lograr el ascenso, pero esta opción quedaría de lado ante las reformas de los torneos.

Estos cambios terminarían de confirmarse la próxima semana y luego deberán ser avalados por la Asamblea de AFA del 19 de mayo.