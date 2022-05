Compartir

Como hace un par de semanas, cuando derrotó a Gimnasia y Tiro en su propia casa, la Franja buscará en la tarde noche de este domingo sumar nuevamente un triunfo en territorio salteño. Desde las 19 horas visita Juventud Antoniana en el estadio “Ernesto Martearena”. Será arbitro Alvaro Carranza de Villa Maria.

Los de Nazareno Godoy tienen un record más que positivo fuera de casa, donde sumaron en cuatro juegos, tres victorias (Defe, Depro y Gimnasia) y tan solo una caída (Sp. Las Parejas). La intención es volver a gritar victoria para mantenerse en ese lote de ocho equipos que por el momento se mantienen entre los que jugarían la etapa de play off una vez terminada la fase regular de cada una de las dos zonas del Torneo Federal A 2022. San Martín está sexto en la Zona B con 15 unidades.

La delegación del equipo formoseño para jugar en Salta está compuesta por: David Correa, Gonzalo Chavez, Pablo Cuevas, Lucas Bazán, Rolando Serrano, Federico Correa, Leandro Beterette, Leonel Pietkewicz, Federico Pérez, Ariel Vega, Marcelo Bobadilla, Nelson Asatt, Alejandro Benítez, Víctor Rodríguez, Juan Bonet, Cristian Ibarra, Agustín Díaz y Alejandro Toledo.

Antoniana con nuevo DT

Después de tanta incertidumbre, Juventud Antoniana tiene nuevo técnico. Se trata de Pablo Martel, quien este jueves acordó su vínculo con los dirigentes de la entidad de calle Lerma y San Luis y será el encargado de conducir al santo en el torneo Federal A.

La contratación del entrenador santiagueño se dilató más de la cuenta para las autoridades, quienes una vez que despidieron a Martín Martos por falta de resultados y tras perder (1-0) en el clásico con Central Norte, recién este jueves lograron hacer realidad el arribo de Martel.

El técnico de Juventud tiene la idea de participar en el armado del equipo, en caso de que lo considere necesario, porque en definitiva será el encargado de intentar sacar adelante a club de Lerma y San Luis. Esto significa que Martel no estará en el banco frente a los formoseños, su debut oficial lo haría ante Defensores de Pronunciamiento la próxima fecha (11), en condición de visitante.

Con respecto al cuerpo técnico que trabajará con el hombre nacido en Santiago del Estero, quien supo ascender a Güemes a la Primera Nacional, en principio la intención del DT fue incorporar a Matías Tobar, ex Gimnasia y Tiro, como preparador físico, pero desechó la propuesta debido a otros proyectos personales y no dispone del tiempo que se requiere para trabajar profesionalmente. En los próximo días Martel confirmará su equipo de trabajo.

Los partidos de hoy

-A las 11, Boca Unidos- Central Norte. Árbitro: Fabricio LLobet (Córdoba). Asistentes: Christian Arregues (Pascanas) y Marcos Guzmán (Pascanas). Cuarto: David Luzzi (Cosquín).

-A las 11, Sportivo Las Parejas- Unión de Sunchales. Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán). Asistentes: José Ponce (Tucumán) y Oscar Bono (Junín). Cuarto: Darío López (Arrecifes).

-A las 14, Gimnasia de Conc. del Uruguay- Douglas Haig. Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe). Asistentes: Alejandro Schneller (Ceres) y Mariano González (Santa Fe). Cuarto: Maximiliano Moya (Santa Fe).

-A las 14, Juventud Unida- Defensores de Villa Ramallo. Árbitro: Sergio Testa (Bahía Blanca). Asistentes: Carlos Mihura (Mercedes) y Mauro Ramos Errasti (Arrecifes). Cuarto: Pablo Leguizamón (Río Colorado).

-A las 15, Atlético Paraná- Gimnasia y Tiro. Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca). Asistentes: Marcos Horticolou (Coronel Dorrego) y Emiliano Bustos (Río Colorado). Cuarto: Leopoldo Gorosito.

-A las 19, Juventud Antoniana- San Martín. Árbitro: Álvaro Carranza (Villa María). Asistentes: Matías Balmaceda (Río Tercero) y María Belén Bevilacqua (Río Cuarto). Cuarto: Walter Cardozo (Jujuy).

Lunes 23-05

-A las 20:30; Racing de Córdoba- Sarmiento. Árbitro: Bruno Amiconi (Salto). Asistentes: Carlos Viglietti (Salto) y Joaquín Badano (Saladillo). Cuarto: Karim Doussouk (Chascomús).

