Federal A: San Martín visita a Gimnasia y Tiro en el Estadio Gigante del Norte

Uno de los juegos más atractivos de la fecha 6 del Federal A se jugará en Salta entre San Martín de Formosa y Gimnasia y Tiro de esa ciudad.

La Franja viene de consolidar un muy buen inicio de torneo con 10 puntos obtenidos de 12 en juego, invicto y con tan solo un gol en contra. Desde las 16 horas dirige el tucumano Mauricio Martín. El partido irá en vivo al todo el país por Direct TV.

Los 18 futbolistas que viajaron son: David Correa, Gonzalo Chavez, Lucas Bazan, Pablo Cuevas, Rolando Serrano, Ramón Franco, Leandro Beterette, Gonzalo Achares, Marcelo Bobadilla, Federico Pérez, Adrián Maidana, Alejandro Benítez, Leonel Pietkiewicz, Ariel Vega, Victor Rodríguez, Juan Bonet, Cristian Ibarra y Alejandro Toledo.

En el local una vez que se confirmó la llegada de Cacho Sialle, este mantuvo charlas con el exdefensor y actual técnico de la primera local de Gimnasia, para conocer más detalles del plantel y estar al tanto del trabajo que está realizando Cárdenas.

Justamente, Cárdenas probó ayer en una breve práctica futbolística con un posible equipo para enfrentar a los formoseños. El once que puso en cancha el técnico interino mostró varias sorpresas en relación con el último que igualó en el clásico con Central Norte (0-0) en domingo pasado en el estadio Martearena.

En defensa, por el sector derecho, el hombre elegido fue Matías Llanquetru, quien ocupó en lugar de Alfredo González Bordón; Adolfo Tallura y Renzo Vera fueron los marcadores centrales, mientras que Ignacio Sanabria ocupó el sector izquierdo.

En el mediocampo Ivo Chaves se posicionó en el carril derecho, Alejandro Frezzotti, uno de los puntos más altos en el clásico, se paró en el círculo central y Rubén Villarreal como volante por izquierda.

Unos metros más adelante, Ricardo Villar cumplió la función que habitualmente tiene Walter Busse, quien también quedó fuera de este ensayo.

Por último, la ofensiva albiceleste estuvo conformada Fernando Cortes y Lionel Segovia, dejando excluido del once a Juan Manual Perillo, goleador del equipo millonario.

Está claro que Juan Pablo Cárdenas probó en Gimnasia, esto no significa que el once titular ya esté definido.

Fecha 6 de la Zona B

Viernes 29 de abril

21.00: Juventud Antoniana-Sarmiento (R)

Sábado 30

14.30: Juventud Unida-Racing

15.00: Crucero del Norte-Douglas Haig

15.15: Sp. Las Parejas-Defensores Villa Ramallo

16.00: Gimnasia (S)-San Martín (F)

17.00: Unión (S)-Defensores de Pronunciamiento

19.00: Atlético Paraná-Central Norte (S)

21.00: Boca Unidos-Sportivo Belgrano

POSICIONES: Racing (C) 13, Sarmiento 11, San Martín (F) 10, Crucero 10, Douglas Haig 9, Gimnasia (CdU) 8, Juv. Antoniana 8, Gimnasia y Tiro 7, Central Norte (S) 6, Boca Unidos 5, Defensores (VR) 5, Sp. Las Parejas 5, Sp. Belgrano (SF) 4, Atl. Paraná 4, Unión (S) 2, Defensores (P) 1 y Juv. Unida (G) 0.

