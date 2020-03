Federal A: San Martín visita al puntero en Santiago del Estero

Compartir

Complicado por las lesiones, sobretodo en la zona defensiva y con una racha de dos derrotas seguidas, la Franja visita este viernes a Güemes de Santiago del Estero por una nueva fecha del Federal A. El equipo de Ricardo Pancaldo necesita sumar puntos en la lucha de la tabla de abajo.

El equipo del Barrio San Martín iría con: Ivan Gorosito; Sebastián Allende, Nahuel Amarilla, Rodrigo Gomez y Leonel Pietkiewicz; Carlos Fondacaro, Sergio Sanchez, Marcelo Bobadilla y Facundo Cabral; Cristian Ibarra y Diego Velázquez.

El local llega puntero a este duelo y los 11 iniciales serían: Mendonca; Serrano, Politano, Giménez y Wagner; Gómez (Bernal), Juárez, López (Leguizamón) y Zelaya; Vega y Romero.

Posiciones

Güemes (SdE) 35, Sarmiento 35, For Ever 34, Sp. Las Parejas 33, Central Norte (S), Defensores (P) 30, Douglas Haig 30, Defensores (VR) 28, Unión (S) 27, Crucero 26, Boca Unidos 25, Juv. Unida (G) 21, San Martín (F) 21, Sp. Belgrano (SF) 19 y Gimnasia (CdU) 18

Cabe destacar que los 6 primeros clasifican al Hexagonal por el ascenso de esta zona y el último de la zona desciende al Regional Amateur.

El resto de la fecha

De.Pro. vs. Sarmiento, Douglas Haig vs. Juv. Unida (G), Boca Unidos vs. Central Norte (S), For Ever vs. Def. de Villa Ramallo, Crucero vs. Gimnasia (C) y Unión (S) vs. Sp. Belgrano (SF). Libre: Sp. Las Parejas.