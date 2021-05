Federal A: Sarmiento con licencia hasta el 30 de mayo

Compartir

Ante la situación epidemiológica que hizo volver varias fases en todo el país. La dirigencia de Sarmiento decidió que el plantel profesional sea licenciado hasta el 30 de mayo, en principio. Todas las actividades también fueron suspendidas en la institución.

El plantel de Sarmiento, que disputa el Torneo Federal “A”, en la zona Norte, fue licenciado por el cuerpo técnico encabezado por Raúl Valdez, en forma consensuada con la flamante comisión directiva, que fue electa el último sábado.

Los jugadores podrán retornar a sus hogares, ya que trabajarán durante estos días, y hasta el domingo 30 de mayo en principio, de manera virtual, con trabajos diseñados por el preparador físico Emanuel Valdez y Joaquín Espíndola. Los trabajos fueron diseñados en forma personal, y de acuerdo a las exigencias de cada uno, para que puedan desarrollar los entrenamientos en forma individual.

Sarmiento debía competir frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay como visitante, por la 7ª fecha del torneo, sin embargo, horas antes del viaje a la ciudad entrerriana, las actividades fueron suspendidas por la Asociación del Fútbol Argentino.

Más allá de no tener casos de Covid en el plantel, este parate servirá para recuperar jugadores lesionados, como Claudio Cevasco, que sufrió una fibrosis muscular y aún no estaba en condiciones de retornar.

Otro de los futbolistas que se estaba poniendo a punto es el volante creativo Juan Torres, que ni siquiera pudo debutar en la competencia, por una lesión en el tobillo derecho. Torres iba a ser titular en el Federal “A”, y venía jugando todos los amistosos, sin embargo se lesionó en uno de los últimos cotejos de preparación ante Boca Unidos, y no pudo arrancar el torneo, y recién está sumando minutos en la Liga Chaqueña. También este tiempo servirá para terminar de poner a punto a los zagueros Emmanuel Córdoba y Brian Negro, que terminaron con molestias luego del juego frente a Racing de Córdoba.

