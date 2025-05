Federal A: Sarmiento de La Banda se lo dio vuelta sobre la hora a Sol de América para ser escolta

El Profe tuvo una remontada agónica ante el Guerrero para no perderle pisada al líder Atlético de Rafaela . José «Japo» Romero adelantó a los formoseños en la primera etapa; Pero en el complemento, Agustín Solveyra igualó a falta de 11 minutos, y en tiempo de descuento (48m.), Rodrigo «Petróleo» Herrera, de tiro penal, le dio la victoria a los santiagueños.

Sarmiento de La Banda logró una gran remontada este domingo al derrotar a Sol de América de Formosa por 2-1, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del Grupo D del Torneo Federal A.

El inicio del partido no fue favorable para el equipo local, que se vio en desventaja cuando Jose Romero convirtió un penal a los 29 minutos del primer tiempo, poniendo al conjunto formoseño arriba en el marcador.

Sin embargo, el «Profe» no bajó los brazos y logró igualar las acciones a los 32 minutos del segundo tiempo, cuando Agustín Solveyra aprovechó una jugada colectiva para marcar el 1-1. La remontada se completó en el tiempo de descuento, cuando Rodrigo Herrera, con mucha calma, cambió un penal por gol y selló la victoria por 2-1 para el equipo bandeño.

Con este importante triunfo, Sarmiento vuelve a la senda del éxito y se mantiene como escolta del líder, Atlético de Rafaela, en un Grupo D muy parejo. En la próxima jornada, el equipo dirigido por Crisitian Molins recibirá a Juventud Antoniana de Salta, con la intención de continuar luchando por los primeros puestos.

SARMIENTO (LB) 2:

Juan Mendonça

Agustín Solveyra

Rodrigo Herrera

Arian Giordano

Axel Ochoa

Gaspar Triverio

Nicolás Juárez

Pablo López

Iván Garzón

Lucas Lezcano

Claudio Vega

DT: Cristian Molins

SOL DE AMÉRICA 1:

Federico Quijano

Fabricio Rojas

Nahuel Gómez

Marcos Ojeda

Gabriel Brítez

José Romero

Mariano Mendoza

Fabricio Pietkiewicz

Nicolás Iachetti

Matías Pato

Pedro Muné

DT: Aldo Paredes

Goles: 30′ José Romero -p- (SOL), 77′ Agustín Solveyra (SAR), 90′(+2) Rodrigo Herrera -p- (SAR)

Cambios: 45′ Exequiel Narese x Gaspar Triverio (SAR), 60′ Javier Arias x Claudio Vega (SAR), 68′ Luis Campero x Pedro Muné (SOL), 70′ Axel Pinto x Arian Giordano (SAR), 70′ Nahuel Speck x Axel Ochoa (SAR), 81′ Matías Olmedo x Nicolás Iachetti (SOL)

Amonestados: Rodrigo Herrera (SAR), Matías Olmedo (SOL), José Romero (SOL)

Estadio: Ciudad de La Banda (Sarmiento de La Banda) | Árbitro: César Ceballo