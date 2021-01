Federal A: Sarmiento festejó en el clásico chaqueño

Compartir

Linkedin Print

El “Decano”, que no había tenido un buen andar en la zona Norte, jugó un gran clásico y le ganó 2 a 0 a For Ever por goles de Cañete y Silba. Los dos goles los hizo con uno menos, porque habían echado a Berlo. Enorme triunfo del equipo de Valdez, que cortó una racha de casi dos años del “Negro” sin perder en su casa. El equipo de Cravero se quedó sin la final por el primer ascenso y ahora jugará ante Sansinena. El “Aurirrojo” va contra Huracán Las Heras.

Con un hombre menos y con un andar irregular a lo largo del campeonato, apareció el mejor Sarmiento. El equipo de Valdez superó este lunes a For Ever por 2 a 0, con goles de Cañete y de Cáceres y le robó la ilusión a un muy flojo “Negro”, en partido de la última fecha de la fase regular del Federal “A” de fútbol.

Los goles de Cañete y Silba hicieron que Sarmiento festeje en el “Gigante de la Avenida”. El “Decano” jugó con autoridad y con un hombre menos por la expulsión de Berlo, Sarmiento termina la primera fase de la competencia con una gran sonrisa. Ahora, en los playoffs, el equipo de Valdez recibirá a Huracán Las Heras de Mendoza y For Ever hará lo propio con Sansinena de General Cerri.

Sintesis

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Alan Giménez y Jonathan Medina; Emanuel Díaz, Emmanuel Giménez y Renzo Riquelme; Ricardo Villar; Diego Magno y Julio Cáceres. DT: Daniel Cravero.

SARMIENTO (2): Juan I. Carrera; Maximiliano Paredes, Brian Berlo, Franco Verón y Federico López; Ángel Piz, Claudio Cevasco y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Sebastián Parera. DT: Raúl Valdez.

Goles: 45PT Gonzalo Cañete (S), 9ST Luis Silba (S)

Incidencia: 42PT Brian Berlo (S), expulsado.

Cambios: 48PT Tomás Berra x Ángel Piz (S), ST César More x Renzo Riquelme (FE), 12ST Leonardo Valdez x Emanuel Díaz (FE) 22ST Claudio Santa Cruz x Emmanuel Giménez (FE), 22ST Juan Pablo Varona x Ricardo Villar (FE), 23ST Alexis Bulgarelli x Gonzalo Cañete (S), 36ST Gonzalo Alarcón x Luis Silba, 36ST Maximiliano Méndez x Maximiliano Paredes (S).

Árbitro: Guillermo González. Asistentes: Hernán Vallejos y Fernando Brillada (terna de Resistencia). Cuarto: Ángel Ayala (Corrientes). Estadio: Juan A. García.

Compartir

Linkedin Print