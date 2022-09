Federal A: Sarmiento regresó a la victoria

Compartir

Sarmiento se quedó con una victoria necesaria y justificada, al vencer a Douglas Haig de Pergamino por 2 a 1 en el Centenario. Maxiliano Brito y Franco Olego conquistaron los goles del “Decano”. Lucas López puso la transitoria igualdad, en juego disputado este lunes por la noche por la fecha 30 de la zona Norte del Federal A de fútbol.

El «Decano» quedó a tres puntos de Racing en su lucha por quedarse con el primer puesto del grupo, y en la próxima fecha enfrentará a Defensores de Belgrano en Villa Ramallo.

El partido

Sarmiento intentó manejar los hilos del partido con la presencia de dos jugadores creativos como Martínez y Roldán, pero sin embargo no tuvo mucha posesión del balón. Pero, en la primera acción sería del partido, se puso en ventaja, tras un centro de Roldán, que anticipó de cabeza en el primer palo Cañete, para que Brito libre de marcas la empuje al gol por el centro del arco, a los 15 minutos.

Douglas lo tuvo con remates desde afuera del área, primero del “Picante” Pereyra, luego con Seratto, y la más clara con De Gaetani, que Mitre tapó arrojándose junto al palo derecho.

Casi amplia la ventaja el “Decano” con una buena acción colectiva, la mejor en la primera parte, confeccionada entre Roldán, Cañete y Olego, para el ingreso de Brito que remató al arco y fue interceptado por la pierna salvadora de Albornoz en la línea.

Y en la última acción de la primera etapa, el visitante igualó el cotejo por medio de una arremetida de Lucas López que empujó al gol una pelota que le quedó “boyando” dentro del área chica.

En el complemento Sarmiento pretendió llevárselo por delante, en base a centros y jugadas de pelota parada, pero Douglas se abroqueló bien en su intención de quedarse al menos con un punto.

Con los cambios le dio oxígeno Leo Fernández a su equipo, Sagarzazu y Araujo le aportaron la frescura necesaria para seguir yendo al frente. Y así se encontró con el segundo tanto, luego de un rebote en un defensor de Douglas, Olego quedó mano a mano con Carrera, y no dudó para definir junto al palo, a los 26 minutos.

Desde allí Sarmiento controló la pelota, la hizo circular. Douglas no tuvo muchas ideas como para asediarlo, y la noche se fue cerrando de manera tranquila para una victoria muy necesaria y festejada que lo sigue dejando expectante en pos de conseguir el objetivo de clasificar primero en el grupo.

