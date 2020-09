Federal A: Sarmiento regresó a los entrenamientos

Compartir

Linkedin Print

Tras seis meses de inactividad por la cuarentena a raíz del Coronavirus, Sarmiento, en grupos reducidos retomó a los entrenamientos este lunes en el estadio Centenario bajo un estricto protocolo de sanidad.

Con la autorización de AFA para el retorno a los entrenamientos, el “Decano” dividió su plantel en 4 grupos para comenzar este lunes con los trabajos luego de la cuarentena que se estableció desde el 14 de marzo. Los dos primeros grupos lo hicieron a las 7 de la mañana, en tanto que el tercero y el cuarto, realizaron sus actividades desde las 9.

De cara al reinició del Federal “A”, el cual aún no tiene fecha ni forma de disputa, y respetando un estricto protocolo de higiene y sanidad el equipo de Raúl Valdez encaró los entrenamientos en el estadio Centenario.

Sarmiento contó con su plantel en casi su totalidad ya que la mayoría de sus jugadores se encontraban en la ciudad hace varias semanas realizando el aislamiento obligatorio. Por su parte, el jugador Joel Vargas trabajó diferenciado en el área de kinesiología y Maximiliano Méndez, quien fue el último en llegar a Resistencia, se hizo el hisopado y se encuentra realizando el aislamiento en su departamento y se espera que en los próximos días se sume al grupo.

Si bien el formato aún no fue resuelto, y todo se postergó para la semana que viene, la dirigencia de Sarmiento planteó la posibilidad firme de regresar este lunes a los entrenamientos, de acuerdo a lo previsto por la comisión directiva y el cuerpo técnico; y a pesar que en la reunión del último viernes, la mayoría de los clubes prometieron no regresar a las prácticas, hasta tanto no se sepa el formato definitivo del campeonato.

Los grupos

Grupo 1): Luis Silba, Gonzalo Cañete, Federico López, Juan Torres, Maximiliano Acevedo y Gonzalo Alarcón.

Grupo 2): Ángel Piz, Maximiliano Paredes, Nicolás Quiroga y Ricardo Tapia.

Grupo 3): Brian Berlo, Sebastián Parera, Matías Fantín, Alexis Bulgarelli, Ramiro Domínguez y Rodrigo Montenegro.

Grupo 4): Claudio Cevasco, Franco Verón, Cristian Almirón, Mauricio Campolongo, Sergio Sagarzazu y Guillermo Sánchez.

Arqueros: Juan Ignacio Carreras; Joaquín Mattalía y Nicolás Rodríguez.