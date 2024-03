Federal A: Sarmiento se enfrenta a Sol de América el sábado 23 a las 20 horas

El “Decano” recibirá a los formoseños de Sol de América, en el Centenario, el sábado 23, a las 20. El domingo AFA pidió no jugar por el feriado nacional. Sarmiento está en la zona 4, y disputará 16 partidos en la primera fase.

La dirigencia de Sarmiento, de manera consensuada con el cuerpo técnico, definió que el debut del equipo en la zona 4, del Torneo Federal “A”, ante Sol de América de Formosa en el Estadio Centenario, sea el sábado 23 de marzo, a las 20. La fecha estaba estipulada en principio para el domingo 24, pero AFA pidió que no se disputen partidos en esa fecha, por el feriado nacional que se desarrolla en todo el país, en celebración por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De esta manera, una vez que For Ever resolvió que su partido de la Primera Nacional, ante uno de los líderes del torneo Defensores de Belgrano, se dispute el lunes 25, a Sarmiento le quedó liberado el sábado.

La zona de Sarmiento

Sarmiento integra la zona 4 del torneo, junto a: Central Norte (Salta). Juventud Antoniana (Salta), Boca Unidos (Corrientes), Sol de América (Formosa), San Martín (Formosa), Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), Crucero del Norte (Misiones) y Unión de Súnchales (Santa Fe).

Sarmiento debutará ante Sol de América. En la segunda fecha visitará a Crucero del Norte. En la tercera jornada recibirá a Juventud Antoniana. En la cuarta fecha quedará libre. En la quinta fecha visitará a San Martín de Formosa. En la sexta fecha será local de Sarmiento de La Banda. En la séptima fecha será visitante de Central Norte de Salta. En la octava fecha recibirá a Boca Unidos. Y en la novena fecha visitará a Unión de Sunchales. Luego invertirá la condición de local y visitante, cumpliendo las 16 fechas de la primera etapa.

El formato

Primera Fase: Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta.

Clasifican a la Segunda Fase del Primero (1ro) al quinto (5to) de las zonas integradas por diez equipos y del primero (1ro) al cuarto (4to) de las zonas integradas por nueve clubes (Total: 18 clubes).

El resto de los clubes pasan a disputar la Fase Revalida (Total: 20 clubes).

Segunda Fase 9 Fechas: Estará integrada con los 18 clubes clasificados de la Primera Fase. Dichos equipos se agruparán dos zonas de nueve clubes.

La Zona “A” estará integrada por los clubes clasificados de la Zona 1 (5 equipos) y en la Zona B estarán los 4 equipos clasificados de la zona 2.

La zona “B” estará integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Zona 3, por los cuatro (4) clubes clasificados de la Zona 4 y por el club que ocupó la 5° posición de la Zona 2.

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda (dentro de su zona), en partidos de ida solamente.

Clasifican a la Segunda Fase el primero (1ro) y el segundo (2do) de cada zona (Total: 4 clubes).

El resto de los clubes pasan a disputar la Fase Revalida (Total: 14 clubes).

Tercera Fase 2 Fechas: Estará integrada con cuatro (4) clubes clasificados de la Segunda Fase. Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede. A los efectos de los enfrentamientos serán de la siguiente manera: Actuarán de local en el primer partido los clubes ubicados en segundo lugar de la Tercera Fase. En caso que la serie de partidos finalice igualada 1ro en puntos y 2do en diferencia de goles, clasificaran a la Cuarta Fase Final los clubes ubicados en el primer lugar de la Tercera Fase. Los dos (2) perdedores clasifican a la Tercera Etapa de la Reválida.

Cuarta Fase Final 1 Fecha: Estará integrada con los dos (2) clubes clasificados de la Tercera Fase. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral.

El ganador asciende a la

B Nacional de la AFA

Edición 2025.

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.

El perdedor clasifica a la

Tercera Etapa de la Reválida.

Fase Revalida: Primera Etapa (9 Fechas)

Los veinte (20) clubes que no clasificaron a la Segunda Fase se agruparán en dos (2) zonas.

La zona “A” estará integrada por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 1 y por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 2.

La zona “B” estará integrada por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 3 y por los cinco (5) clubes clasificados de la Zona 4.

Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda (dentro de su zona), en partidos de ida solamente, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes.

Clasifican a la Segunda Etapa del 1º al 6° de cada zona (Total: 12 clubes).

Los clubes que ocuparon la 7° y 8° lugar en cada una de las zonas finalizan su participación en el torneo (Total: 4 clubes).

Segunda Etapa 2 Fechas: Estará integrada por los doce (12) clubes clasificados de la Primera Etapa y por los catorce (14) clubes de la Segunda Fase (Total: 26 clubes). Se disputará por eliminación directa a un solo partido.

Tercera Etapa 2 Fechas: Estará integrada con los trece (13) clubes clasificados de la Segunda Etapa, por el club perdedor de la Cuarta Fase Final y por los dos (2) clubes perdedores de la Tercera Fase (Total 16 clubes). Se disputará por eliminación directa doble partido uno en cada sede.

Cuarta Etapa 2 Fechas: Estará integrada por los ocho (8) clubes ganadores de la Tercera Etapa. Los clubes mantienen el ordenamiento de la Tercera Etapa. Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.

Quinta Etapa 2 Fechas: Estará integrada con los cuatro (4) clubes clasificados de la Cuarta Etapa. Se disputará por eliminación directa doble partido uno en cada sede. Los clubes mantienen el ordenamiento establecido en la Cuarta Etapa.

Sexta Etapa 2 Fechas: Estará integrada por los dos (2) clubes ganadores de la Quinta Etapa. Los clubes mantienen el ordenamiento utilizado en la Quinta Etapa. Se disputará por eliminación directa doble partido uno en cada sede. El ganador clasificará para la disputa de un partido promocional con un club de la Primera B Metropolitana de la AFA, por un ascenso a la B Nacional de la AFA 2025. En caso que la serie de partidos finalice igualada 1ro en puntos y 2do en diferencia de goles, clasificará al partido promocional la posición 1.

Régimen de Descenso

Finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Puntos (se determinan sumando los puntos obtenidos en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), los dos de menor puntaje de cada una de las zonas descenderán al Torneo Regional Amateur Edición 2025 (Total: 4 equipos). En todos los casos de empates en puntos de dos o más clubes a los fines de determinar descensos se realizarán partidos definitorios entre ellos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento General de la AFA.