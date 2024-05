Federal «A»: Sarmiento se sacó la mufa con un gran triunfo ante Boca Unidos

Muy buena del “Decano”. Fue 3-1 en casa con “doblete” de Soda y uno de Escobares. El elenco chaqueño fue superior y volvió a la victoria después de cinco partidos. El miércoles, ante Unión en Sunchales.

Sarmiento cosechó un triunfo muy importante en su lucha por clasificar entre los cuatro primeros al vencer este viernes por la noche como local a Boca Unidos de Corrientes por 3 a 1, en juego de la 8ª fecha de la zona 4 del torneo Federal “A” de fútbol.

El “Decano” quedó parcialmente en el tercer lugar del grupo con nueve puntos junto a San Martín de Formosa y Crucero del Norte, a la espera de lo que pase con lo tres cotejos de este sábado.

Fue la primera victoria de Hernán “Indio” Ortiz como DT de Sarmiento (había cosechado dos derrotas y un empate). El “decano” no ganaba desde la 1ª fecha cuando derrotó 1-0 a Sol de América de Formosa.

El “Aurirrojo” volverá a jugar el miércoles (en principio a las 15), ante Unión en Sunchales.

El partido

Comienzo parejo, los dos buscaban el arco rival sin miedo a nada. El visitante manejó bien la pelota en el medio con Piz y Paredes como ejes de juego. El “Deca”, muy vertical y con muchas intenciones de atacar.

En la primera clara que tuvo Sarmiento, facturó. Gran jugada de Gaitán que metió un hermoso caño y puso un pase hermoso entre líneas, la recibió Pablo Soda que con la salida del arquero no dudó y la puso en el ángulo. 1 a 0 a los 24 minutos.

Boca Unidos reaccionó y estuvo cerca del empate. Desborde de Cuevas por derecha, centro al corazón del área y Solari le dio de cabeza pero la pelota pegó en el horizontal. Partido de ida y vuelta.

Los correntinos fueron en busca de la igualdad y la encontraron. Pelota de lado a lado, la recibió Pablo Cuevas y con un derechazo infernal la clavó en el ángulo de Bacher. 1 a 1 a los 40 minutos.

Primera parte de mucha

intensidad, con los dos

pensando en atacar.

Ya en el complemento, parecía dormido Sarmiento y se le complicaba la historia, pero apareció el goleador Pablo Soda. Error garrafal del fondo de Boca Unidos, la robó “Toto” González y se la dejó servida para que el “7” la empuje. 2 a 1 el “Decano” en 18 minutos.

Con un elenco correntino jugado en ataque, pero con pocas ideas, el “Decano” lo tuvo de contraataque para liquidar la historia pero Quijano dijo “no”: la comando Gaitán, eran tres contra uno pero el “10” no la manejó bien y cuando se la dejó a Niz el espacio era poco, de igual manera el volante pateó y el arquero respondió.

Pero el broche de oro no tardó en llegar, porque el ingresado Iván Escobares dijo presente para dejar su huella. Pelota robada en salida de Boca Unidos, habilitación para el delantero que frenó, eludió al “1” y definió con mucha categoría. 3 a 1 Sarmiento a los 45 minutos.

Fue victoria de Sarmiento con mucha autoridad. Se mostró sólido, en un partido que pedía eso, y sobre todo resultado. El “Deca” supo jugarlo, fue efectivo -como no pasó en otros partidos- y dejó los tres puntos en casa.

SARMIENTO (3): Ezequiel Bacher; Bruno Prieto, Valentín Rodríguez, Jhan Valencia y Matías Ayala; Leonel Niz, Santiago Lebus, Tomas Gaitán y Franco Falcón; Gonzalo González y Pablo Soda. DT: Hernán Dario Ortiz.

BOCA UNIDOS (1): Federico Quijano; Pablo Cuevas, Santiago Chamorro, Raúl Albornoz y Joaquín Livera; Leandro Gómez, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz y Maximiliano Solari; Gonzalo Ríos y Leonardo Valdez. DT: Juan Alfonsín.

Goles: 24PT Pablo Soda (S). 40PT Pablo Cuevas (BU). 18ST Pablo Soda (S). 45ST Iván Escobares (S).

Cambios: ST Marcos Fissore por Gonzalo Ríos (BU), 14ST Tomás Squie y Rodrigo Montenegro por Matías Ayala y Franco Falcón (S), 20 ST Iván Escobares por Pablo Soda (S), 23ST Martín Ojeda por Ángel Piz (S), 30ST Franco Lagioia por Gonzalo González (S), 36ST Gastón Segovia por Leandro Gómez (BU) y 41ST Edgar Villán por Leonardo Valdez (BU).

Árbitro: Francisco Martín Acosta (Santiago del Estero). Asistentes: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero) y Hernán Maximiliano Salado Paz (Tucumán). Cuarto: Williams Ricardo Abdalá (Tucumán). Estadio: Centenario, de Sarmiento.