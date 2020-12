Federal A: Sarmiento tiene varias dudas de cara al debut

Compartir

Una enfermería es lo que tiene Sarmiento de cara al debut ante Central Norte de Salta, que se dará este viernes a las 19:30 en el Estadio Centenario, en lo que será la reanudación del Torneo Federal “A”, tras la cuarentena obligatoria por el Covid impuesta en todo el país.

A la lesión de Brian Berlo (desgarro colateral interno de la rodilla izquierda), que se viene recuperando satisfactoriamente, pero no podrá estar al menos en la primera semana de competencia; se le sumaron las de los zagueros zurdos Franco Verón (también desgarro colateral interno de la pierna izquierda) y de Nelson Ibarlucea, a quién el cuerpo técnico ve fuera de ritmo, al menos para el cotejo del viernes.

El otro futbolista con inconvenientes, es el lateral derecho Maximiliano Paredes, que tiene una sobrecarga muscular en la pierna izquierda, y es duda para la presentación ante los salteños.

En tanto por el zaguero derecho Tomás Berra, tiene que ingresar en el transcurso de esta semana el pase internacional, ya que el rosarino estuvo jugando los últimos 3 años en Italia. Temas burocráticos, que se demoran por la pandemia que azota a todo el mundo.

¿Cómo arma el equipo?

Sin dudas que Raúl Valdez se las tendrá que ingeniar para armar el equipo, la mini gira por Santiago del Estero y Tucumán, más allá de lo positiva por los amistosos y la unión del grupo, trajo secuelas. Se jugó a un ritmo intenso, casi de competencia, que algunos jugadores la pagarían muy alto, ya que no podrían estar en el debut.

De acuerdo a lo ensayado por el entrenador tanto en la jornada del miércoles, como el viernes, en caso de no llegar en condiciones Paredes, su reemplazante sería Maximiliano Méndez. Berra estará en el lugar de Berlo (tendría dos semanas más de recuperación), y Emanuel Córdoba lo haría por Verón (que también tendría al menos para dos semanas más).

Uno que estaría ganando la pulseada para quedarse en el equipo, sería Alexis Bulgarelli, de buena gira en los cotejos ante Mitre y San Martín, aprovechando la lesión muscular de Sebastián Parera (desgarro en el cuádriceps de la pierna derecha), que no pudo viajar por este tema, y por dar positivo de Covid justo esa semana. El “Cabezón” ya trabaja a la par del grupo, pero hoy por hoy “Bulga” está un paso adelante en la consideración.

Con lo cual, de no mediar más inconvenientes, el equipo para el debut sería con: Juan Ignacio Carrera; Maximiliano Méndez o Paredes, Tomás Berra, Emanuel Córdoba y Federico López; Ricardo Tapia, Claudio Cevasco y Nicolás Quiroga; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Alexis Bulgarelli o Parera.

