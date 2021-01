Federal A: un juez chaqueño para el clásico de Resistencia

Compartir

Linkedin Print

Pasaron árbitros de todos lados. Carlos Córdoba, Guaymas Tornero, Lobo Medina, César Ceballo, entre otros. Hasta que después de siete años un chaqueño volverá a pitar en un For Ever-Sarmiento por el Federal “A”. Será Guillermo González, que fue desiugnado para el clásico del lunes, a las 17.30, que se jugará en el Juan Alberto García por la séptima y última fecha de la zona Clasificatoria Norte.

El último chaqueño que había arbitrado un clásico del Federal “A” fue Miguel Mazón, el 9 de septiembre de 2014, cuando Sarmiento ganó 1 a 0 en el “Gigante” con gol de Gonzalo Garavano, que a su vez fue el primer clásico en la categoría. Desde allí, la dirigencia de For Ever, enojada con Mazón, pidió que no arbitren más chaqueños en los próximos clásicos. Y fue así, a tal punto que pasaron siete años para que un pito de nuestra provincia vuelva a tener la posibilidad de estar en la cita máxima futbolera de la provincia.

González estará acompañado por otros dos hombres de la Liga Chaqueña como Hernán Vallejos y Fernando “Titi” Brillada, que serán sus asistentes. Y el cuarto árbitro será el correntino Ángel Ayala.

Toda la 7º Fecha

Domingo 10-01

A las 18, Central Norte de Salta-Sportivo Las Parejas. Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes). Asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Walter Cardozo (Jujuy). Cuarto: Maximiliano Silcán Gerez (Valle Viejo).

Lunes 11-01

A las 17.30, For Ever-Sarmiento, en For Ever. Árbitro: Guillermo González. Asistentes: Hernán Vallejos y Fernando Brillada (terna de Resistencia). Cuarto: Ángel Ayala (Corrientes).

A las 17.30, Defensores de Pronunciamiento-Güemes de Santiago del Estero. Árbitro: Gastón Monsón Brizuela (Río Tercero). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Juan Carlos Del Fueyo (Junín). Cuarto: Matías González (San Francisco).

Libre: Douglas Haig de Pergamino.

Compartir

Linkedin Print