Federal A: ya se conocen los arbitros, días y horarios de la octava fecha

Compartir

Linkedin Print

Salieron las designaciones. Sarmiento y For Ever afrontarán sus compromisos de la 8ª fecha del Federal “A” de fútbol el sábado por la tarde. El “Decano” recibirá desde las 15.30 a Douglas Haig de Pergamino como el santiagueño Francisco Acosta como árbitro principal, mientras que el “Negro” visitará desde las 15.45 a Defensores de Villa Ramallo con el cordobés César Ceballo como juez.

TODA LA 8ª FECHA

Sábado 19-06

-A las 15, Defensores de Pronunciamiento-Racing de Córdoba. Árbitro: Nahuel Viñas (Alcorta). Asistentes: Nazareno Coria (Cañada de Gómez) y Lucas Cavallero (Villa Constitución). Cuarto: Brian Ferreyra (Venado Tuerto).

-A las 15.30, Juv. Unida de Gualeguaychú-Boca Unidos de Corrientes. Árbitro: Lucas Novelli Sanz (Tandil). Asistentes: Daniel Zamora (Paraná) y Diego Novelli (Tandil). Cuarto: Rodrigo Lezcano Garciliano (Paraná).

-A las 15.30, Sarmiento-Douglas Haig de Pergamino. Árbitro: Francisco Acosta. Asistentes: Jorge Sayago y Emilio Maguna. Cuarto: Williams Abdala (todos de Santiago del Estero).

-A las 15.45, Def. Belgrano (V.R.) San Nicolás Chaco For Ever Resistencia 19/6/2021 15:45 Ceballos Cesar Antonio Córdoba Serales Emanuel* Córdoba Billione Carpio Matias Ezequiel Córdoba Yacante Guillermo Luján

-A las 16, Sp. Belgrano de San Francisco-Gimnasia de Concepción del Uruguay. Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario). Asistentes: Javier Caro Aguirre (Casilda) y Sebastián Osudar (Rosario). Cuarto: Hugo Fleitas (Rosario).

Domingo 20-06

-A las 15.30, Gimnasia y Tiro de Salta-Sportivo Las Parejas. Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba). Asistentes: Guido Medina (Alijilán, Catamarca) y Emiliano Silva (La Rioja). Cuarto: Fernando Rekers (Córdoba).

-A las 15.30, Unión de Sunchales-Central Norte de Salta. Árbitro: Adrián Franklin. Asistentes: Mariano González y Maximiliano Moya. Cuarto: Enzo Silvestre (todos de Santa Fe).

-Libre: Crucero del Norte de Garupá.

POSICIONES: Racing (C) 17, For Ever 12, Gimnasia y Tiro 12, Defensores (VR) 10 (a), Sp. Belgrano (SF) 10, Boca Unidos 9 (a), Central Norte (S) 9, Union (S) 9 (a), Gimnasia (CdU) 9 (a), Sarmiento 8, Crucero 7, Douglas Haig 6 (a), Sp. Las Parejas 5 (a), Defensores (P) 4 (a) y Juv. Unida (G) 2.

-Los primeros de cada zona se enfrentarán por el primer ascenso.

-Del 2° al 8° clasifican a los play off por el segundo ascenso.

-(a) Ya quedó libre en la primera rueda.

Compartir

Linkedin Print