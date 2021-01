Federalismo y asimetrías, ejes de la reunión de Fernández con los gobernadores norteños

Compartir

El presidente Alberto Fernández y los gobernadores de las provincias del norte argentino coincidieron en la necesidad de terminar con “las asimetrías” que se observan en los niveles de desarrollo en las distintas regiones del país y se pronunciaron en favor de alentar un crecimiento armónico en todo el territorio nacional.

Fernández y los mandatarios se reunieron en la localidad de Chilecito, en La Rioja, una de las capitales alternas del país en las cuales se celebrarán encuentros del denominado Gabinete Federal.

Junto al presidente estuvieron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Capitanich; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Saenz; y de Tucumán, Juan Manzur.

Además, participaron los vicegobernadores de la provincia de Misiones, Carlos Arce (en representación del gobernador Oscar Herrera Ahuad); y de Santiago del Estero, José Emilio Neder (en lugar del mandatario Gerardo Zamora, afectado de coronavirus); y la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López. El Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; y de Defensa, Agustín Rossi; y el titular del Consejo Federal de Inversión, Ignacio Lamothe.

Quintela, anfitrión del encuentro, resaltó que se logró “compartir un día de trabajo muy fructífero” y elogió a Alberto Fernández al señalar que “lo que planteó, de ser el presidente más federal de la República Argentina, creo que lo está demostrando. Me siento orgulloso de pertenecer a este norte que tiene asimetrías muy marcadas con el centro del país y no estamos hablando en contra de nadie. Hay un federalismo que si bien está establecido, y lo señala la Constitución de la Nación, en la práctica no fue así”, añadió el mandatario durante uno de los actos del encuentro.

Y apuntó que “Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Misiones y La Rioja necesitan esta mirada fraterna que busca una Argentina que crezca armónicamente en todas las regiones del país”.

En esa línea, Insfrán, afirmó que junto al Presidente Fernández, los gobernadores de la región trabajan “para construir un país más federal”, y consideró que de esta manera se podrá “tener igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo en relación a las zonas históricamente beneficiadas del país. Con los gobernadores del Norte Grande conversamos sobre cómo encarar unidos esta etapa de reconstrucción y desarrollo sostenible”, refirió en esa línea Cafiero a través de un tweet, y sostuvo que el compromiso del Presidente “es establecer un gobierno federal junto a las 24 jurisdicciones.Lo que estamos haciendo es cumplir con su palabra”, completó.

Fuentes oficiales expresaron que también se analizó la posibilidad de que las diez provincias del denominado Norte Grande puedan acceder a “un precio diferencial de la energía” debido a que son las que “más consumen y más cara la pagan”.

También formó parte de la agenda del encuentro en Chilecito, que es una de las capitales alternas de la Argentina, “el costo del transporte en el interior del país y sus subsidios”, así como “los fondos fiduciarios provinciales”.

Se analizó en el encuentro “la reducción de aportes patronales para nuevos empleos”, con el objetivo de “recuperar 65 mil puestos perdidos” por la crisis que dejó el gobierno anterior y luego profundizó la pandemia, y “sumar 250 mil nuevos”.

La infraestructura para un corredor bioceánico norte, con un programa de obras de carácter estratégico, también fue parte de la agenda de este encuentro, precisaron los voceros. Por su parte, Morales solicitó “la eliminación de las retenciones a productos semi industrializados, como el tabaco”, confió el propio gobernador jujeño.

Por su parte Capitanich remarcó: “Necesitamos y tenemos la firme voluntad de desarrollarnos de forma sostenida, nos une la defensa del norte y la cooperación con el resto del país” y consideró que esa región “cumple un papel fundamental en una Argentina con crecimiento económico sostenido y prosperidad”.

