Federer no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio: “Tuve un contratiempo con mi rodilla”

La derrota de Roger Federer en los cuartos de final de Wimbledon ante el polaco Hubert Hurkacz en sets corridos había dejado la puerta abierta a una noticia que se confirmó en las últimas horas: no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio a raíz de una nueva dolencia en su rodilla. El tenista suizo utilizó sus redes sociales para confirmar que no representará a su país en la cita que se llevará a cabo en la capital asiática desde el 23 de julio al 8 de agosto en Japón.

“Durante la temporada de paso lamentablemente tuve un contratiempo con mi rodilla y decidí aceptar que me tengo que retirar de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy muy decepcionado porque siempre fue un honor y un orgullo representar a Suiza cada vez que me tocó. Ya comencé la rehabilitación con las esperanzas de regresar al circuito en el verano. Espero que todo el equipo suizo tenga la mejor de las suertes y estaré alentando por ellos desde lejos. Como siempre, Hopp Schwiz!”, escribió Roger Federer en el anuncio junto a una foto suya siendo el abanderado.

Vale recordar que Roger conquistó la medalla dorada en Beijing 2008 en la disciplina de dobles masculino. Su compratriota y amigo Stanislas Wawrinka lo ayudó en dicha cita olímpica a ganar el único título grande que le faltaba a Federer para completar su vidriera repleta de Grand Slams. En Tokio tenía planeado intentar una vez más ir en búsqueda de la consagración en el rubro individual pero Wimbledon, su competencia favorita, dejó secuelas y no podrá estar presente.

Novak Djokovic, reciente campeón del tercer torneo grande de la temporada, sigue soñando con completar el Golden Slam: sólo le resta colgarse la medalla dorada en Tokio y ganar el Abierto de los Estados Unidos a fin de año. De conseguirlo, será junto a la alemana Steffi Graf (1988) los dos únicos tenistas en la historia del deporte en lograr semejante acontecimiento. Sin embargo, el serbio también está en duda para los Juegos Olímpicos y admitió estar “50-50″ con la decisión.

Luego de derrotar a Matteo Berrettini en el All England Club, el número 1 del mundo reveló que la falta de público en las tribunas desalienta sus ganas de participar en la cita olímpica.

