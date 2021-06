Federer se bajó de los octavos de final de Roland Garros

Compartir

El suizo Roger Federer anunció este domingo que no se presentará a jugar el partido de octavos de final de Roland Garros ante el italiano Matteo Berrettini por el desgaste físico acumulado.

“Después de dos cirugías de rodilla y más de un año de rehabilitación, es importante que escuche a mi cuerpo y me asegure de no esforzarme demasiado en mi camino hacia la recuperación”, expresó Federer en un texto publicado en sus redes oficiales.

“Estoy feliz de mis tres triunfos. No hay nada mejor que el sentimiento de retorno a las pistas”, agregó el suizo, que protagonizó un duro partido de tres horas y media contra el alemán Dominik Koepfer en la ronda previa.

Federer, actual número ocho del ranking ATP, debía jugar este lunes ante el italiano Matteo Berrettini por los octavos de final.

Luego de derrotar a Koepfer, el suizo había puesto en duda su presencia en el Grand Slam francés y finalmente decidió bajarse para llegar en las mejores condiciones físicas a Wimbledon.

