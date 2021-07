Federico Coria derrotó a Yannick Hanfmann en sets corridos y alcanzó su primera final del circuito en el ATP 250 de Bastad

Compartir

El tenista argentino y hermano de Guillermo doblegó al alemán por 6-2 y 6-1 para ganar el derecho de enfrentar al noruego Casper Ruud en busca del título. Además, Federico Delbonis cayó frente a Pablo Carreño Busca en semifinales del ATP 500 de Hamburgo.

En el circuito profesional de tenis, la insistencia es un punto clave para poder avanzar lentamente en el ranking. El momento de felicidad llegó para Federico Coria en el ATP 250 de Bastad: el número 77 del mundo se clasificó para su primera final tras aplastar en semifinales al alemán Yannick Hanfmann por 6-2 y 6-1. El duelo por el título se jugará este domingo a partir de las 9 de la mañana (horario argentino) y tendrá como último obstáculo al noruego Casper Ruud, 16° en el escalafón mundial y primer favorito a llevarse el trofeo.

El hermano de Guillermo Coria quiere coronar una excelente semana llevándose el título frente al mejor preclasificado. “Hoy traté de no pensar que era una semifinal ATP. Creo que se notó porque jugué muy tranquilo, muy concentrado en la táctica y en el punto a punto. Sabía que a mi rival de hoy no le sienta bien mi juego y que me respeta bastante. Tuve muy buena actitud en la cancha”, relató el tenista en charla con Ubitenis luego de derrotar al alemán en sets corridos.

Y agregó al respecto sobre la preparación mental para la final: “Crecí viendo a Guille por la televisión o yendo a apoyarlo en los torneos. Sé como piensa él. Tengo muy en claro sus consejos. Esta tarde hablaré con él mientras jugamos unas partidas de Call Of Duty en la compu. Solemos hablar de tenis y de la vida mientras jugamos”. Además, en su cuenta de Instagram publicó una foto cenando junto a su colega uruguayo Pablo Cuevas, quien cayó en la semifinal de dobles masculinos.

Pero lamentablemente no todo fue sonrisa para el tenis argentino: Pablo Carreño Busta, número 13 del ranking ATP, accedió a la final del torneo ATP 500 de Hamburgo después de derrotar en dos reñidos sets al argentino Federico Delbonis (actualmente 48 del mundo) por 7-6 (7) y 6-3. El español sacó a relucir su puesto como segundo mejor preclasificado en el cuadro inicial y demostró un gran nivel principalmente en los momentos culmines de cada capítulo en Alemania.

En la final, se enfrentará al serbio Filip Krajinović quien está siendo entrenado por David Nalbandian y es una de las grandes promesas del país que actualmente tiene al mejor tenista del momento: Novak Djokovic. El rival de Carreño eliminó al griego Stefanos Tsisipas en cuartos de final y dicho resultado le dio el impulso anímico suficiente para establecerse en el último duelo del torneo. Cabe destacar que el evento se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte cerca de 1.200.000 dólares en premios.

