Federico Delbonis dio otro resonante golpe en el Masters 1000 de Roma: eliminó a David Goffin

Federico Delbonis ya se ganó el mote de sorpresa en el Masters 1000 de Roma y el triunfo contundente sobre David Goffin no hace más que alimentar ese análisis. El argentino eliminó al belga en apenas una hora de acción con un contundente 6-2 y 6-1 y se metió en los octavos de final del certamen sobre polvo de ladrillo.

El actual 64 del ranking mundial llegó al main draw de Roma tras sortear dos partidos de la qualy y en el debut sacó del torneo al ruso Karen Khachanov, 24° del conteo mundial ATP, con un 3-6, 6-4 y 6-0.

En esta nueva presentación, el que no pudo hacer nada ante el deportista nacido en Azul fue el 13° del ranking. Fede quebró el saque de su rival dos veces en el primer parcial y otras dos veces en la segunda manga. El nivel de contundencia lo mostró también en sus servicios: sólo una vez llegó a estar 40 iguales en todo el partido y fue en el game que definió el marcador, donde desperdició una bola de partido antes de ponerle el punto final al cotejo.

El camino de Delbonis seguirá con otra partido más que complicado: se enfrentará en octavos de final ante la promesa canadiense Félix Auger-Aliassime, que está 21° del mundo y viene de eliminar a Diego Schwartzman con facilidad.

El hombre que ganó el punto decisivo ante Ivo Karlovic y decretó la única Copa Davis a favor de Argentina en toda la historia en el 2016 debió vencer en la qualy de Roma a los norteamericanos Marcos Giron y Frances Tiafoe para conseguir un boleto al cuadro principal del torneo.

Este presente en la tierra batida italiana no hace más que confirmar el buen momento que atraviesa luego de arribar hasta la tercera fase del Masters 1000 de Madrid durante la semana pasada, donde cayó con el italiano Matteo Berrettini. En ese torneo también había tenido que superar dos partidos de qualy antes de ingresar al main draw.

Hasta el momento, el único representante argentino que está activo en el cuadro masculino de Roma se aseguró 90 puntos para el ranking ATP en este certamen que repartirá 2.563.710 de euros en premios. Además, niveló el historial personal con Goffin, quien lo había vencido en el único enfrentamiento entre ambos que se desarrolló en la Copa Davis del 2015.

Ganador de dos títulos en singles en el 2014 (San Pablo) y 2016 (Marrakech), el zurdo de 30 años intentará seguir adelante en este certamen que sirve como preparación para el Roland Garros que se iniciará a fines de mayo.

