Federico Gómez: «El coronavirus es algo mundial y que nos convoca a cada uno como personas»

Cinco preguntas y cinco respuestas del punta Federico Gómez, el formoseño de Güemes que milita en Ciudad Vóley de la Liga Argentina.

1-Cómo vivís estos días de aislamiento? Miras muchas noticias, tratas de estar al tanto de todo lo que pasa?

-El día a día se vive en mi caso con mi familia. Estoy cerca de ellos y eso me permite estar bien. Puedo hablar, charlar con ellos y estar en compañía. Miro noticias, en la tele, en los portales, trato de ver los consejos de los profesionales de la salud, que te indican que pasos hay que hacer. Escucho todo y trato de mantenerme bien informado. Es algo mundial y que nos convoca a cada uno como personas.

2-El parate se da justo previo al inicio de la etapa decisiva de la Liga. Como hacen para seguir entrenando? Tienen una rutina? Van hablando con Ferraro para ver cómo está cada uno, también desde lo anímico?

-Se dio justo en etapa decisiva es verdad. A punto de empezar las semis de la liga (Ciudad vs. Gigantes). Las teníamos muy cerca y no nos esperábamos esto, que ocurra tan pronto. Lo primordial es la salud de todo el mundo, por lo tanto de los jugadores de la liga también. Al principio no había tanta información del tema, incluso me acuerdo que entrenamos un lunes y luego si, se suspendió. Con respecto al Staff Técnico estamos muy en contacto con el Profe. El nos envía rutinas para hacer en la casa de cada y con que tiene cada uno en su casa. Estamos adaptándonos y seguir haciendo cosas. No se sabe que va a pasar, pero al que mantenerse con los planes que nos envían.

3-Te sorprendió que se espera tanto para posponer los JJOO cuando la mayoría de eventos como Copa América, Eurocopa, de mucha magnitud, ya se habían suspendido?

-Es algo mundial, nos mueve a todos. Esta pandemia tiene que hacer que todo se suspenda hasta que pase o hasta que se vean mejoras. Está bien que se hayan postergado, me parece una decisión acertada. Ya había países como Canadá y Australia que habían dado un primer paso al decir que no iban a ir. Es muy arriesgado tener mucha gente en un solo lugar, como lo es un estadio.

4-Se habla de la posibilidad de que la Liga Femenina y el Torneo Argentina no sigan. Qué pensas acerca del tema y si pudiste hablar con colegas que juegan esas ligas, sobre todo por lo que significaría desde lo deportivo y lo económico.

-Nos duele a todos no poder seguir. Los deportistas la estamos pasando mal, esa es la verdad, bueno como el resto de la sociedad. Lo económico va a ser muy duro para todos. Ojala que cada jugador pueda arreglar con su club, porque los que no son de elite, viven otra realidad, más dura y para nosotros va a ser más difícil todo. No solo corre peligro la Liga Femenina y el Torneo Argentino. Hay que ver que va a pasar con la Liga, si se reanuda y si se reanuda quienes la van a jugar.

5-Fuera del vóley y más allá de las noticias, que pudiste hacer en estos días? Pelis, libros, ver series?

-Trato de hacer varias cosas, para pasar el tiempo. Miro series, leo libros, trato de jugar mucho con mis sobrinos, de disfrutar de ellos. Uno trata de pasar el día e incluso estuve leyendo y viendo informes de psicólogos que hablaban acerca de esto, de cómo transitar un día de la manera más saludable posible. Gracias a Dios me parece que en Argentina, la cuarentena se tomó a tiempo. Lamentablemente se perdieron vidas, pero ojala se puede encontrar una cura o la manera de que esto pare y se puedan salvar la mayor cantidad de vidas en todo el mundo.