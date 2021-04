“Más del 50% de los gastronómicos está pensando cómo efectivizar su cierre”

Compartir

Linkedin Print

El presidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (FEHGRA), filial Formosa, Matías Orozco, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, aseveró que se agudiza la crisis del sector gastronómico ya que “más del 50%” de los locales que está de pie, “está pensando cómo efectivar su cierre”.

En ese sentido, aseguró que para las pymes gastronómicos formoseñas “va a ser muy difícil entrar en el REPRO II” por los requisitos que solicitan y que eso “solamente es un depósito de $18.000 para el empleado”, pero no para atender impuestos.

“Se habilitó esto para que las empresas se anoten y ver si califican o no, para esto hay que cumplir muchísimas condiciones de variaciones de facturación, de compras, ellos manejan porcentajes que no son fáciles de cumplir para nosotros, no tiene que haber una variación mayor al 20% de facturación del año pasado al mismo mes que abril de este año, nosotros por ejemplo en abril del año pasado estuvimos en fase 1, trabajando solamente con delivery y en abril de este año pudimos trabajar mediodía con atención al público, facturamos mucho más que en abril del año pasado, entonces ya no entraríamos en el REPRO, igual que las facturas de compra, ellos miden eso, el consumo de luz, si hubo variación en el plantel del equipo de trabajo, si se fue alguno de los empleados ya no entramos en el programa, todo el mundo se puede inscribir y hay que ver a quien le toca y a quien no”, expresó Orozco.

“Es muy difícil acceder, aquel que pueda recibirlo va a recibir 18 mil pesos en la cuenta del empleado, para el comerciante no hay ningún tipo de ayuda, por ejemplo hace un año venimos trabajando con las restricciones y acumulando deuda que 18 mil pesos para ayudar a pagar un sueldo no mueve la aguja para nada y es la ayuda solo para un mes, hemos remado todo el año para juntar para los sueldos, para el 931, para la luz, el agua, pero la verdad que lo único que tuvimos de parte de la Municipalidad fue que nos hizo una exención de impuestos, nos condonan todos los impuestos y es una ayuda gigante, pero solo la parte municipal, después todo lo que sea nación y provincia nos siguen cobrando al día”, aseveró.

“Sin ir más lejos con la parte sindical que adeudamos del año pasado hemos querido ponernos en plan de pago y los intereses son enormes, sería algo irrisorio por el hecho de que no pudimos trabajar, estamos tratando de ver cómo ponernos al día con la parte sindical y son exorbitantes los intereses que nos cobran por un año de atraso, teniendo ellos en cuenta la situación que tenemos, son cosas incoherentes totalmente”, lamentó.

“Como empresarios priorizamos el alquiler para que no nos echen de los locales y los sueldos para tener la fuerza de trabajo, somos conscientes que nuestra fuerza de trabajo son los empleados, solamente nos alcanza para el alquiler y los sueldos pero hemos dejado de pagar la parte sindical y por ende los chicos no tienen cobertura de obra social, de seguro, entonces al fin y al cabo el único que hace el esfuerzo acá es el empleado que sabe que está perdiendo derecho, beneficios y el empresario que saca de donde ya no sabe, se endeuda a más no poder pero la parte sindical, gubernamental de impuestos y demás nadie hace esfuerzos, solo nosotros y no entendemos cómo viene la mano, ya se me agotaron todas las cartas, no sé más qué decir”, indicó angustiado.

Respecto a si la restricción horaria que les permite trabajar solo hasta las 19 horas, los complicó aún más, aseveró que “hace un año venimos reinventándonos, buscándole la vuelta a la merienda, el desayuno, a todo lo que podemos, hemos hecho un esfuerzo enorme, el gastronómico formoseño se ha reinventado de todas formas, hasta las 19 horas no queda mucho margen para reinventarnos si no podemos trabajar en el horario fuerte, hay muchos que han decidido cerrar, están viendo en qué formato cerrar si por quiebra o cese de actividades, están viendo la forma de cerrar y ya es decisión tomada de muchos, hay otros que la estamos luchando con desayuno, almuerzo y merienda pero no llegamos a cubrir ni el 50% de ventas de un día normal, estamos empezando a acumular deuda de nuevo, no sabemos cómo vamos a hacer con el sueldo del personal, si llegamos o no, no sabemos porque no tenemos una hoja de ruta de qué se va a hacer y qué no, cuáles son las nuevas medidas o hasta dónde se va a restringir la actividad, no sabemos qué decisiones tomar, nos estamos manejando en la neblina absoluta, no tenemos ningún tipo de orientación”.

“Hemos pedido diálogo al gobierno, presentado propuestas, pero no tenemos ningún tipo de respuestas, lo que pedimos en todas las charlas es tener una hoja de ruta, ver los pasos a seguir, con qué indicadores sabemos que vamos a habilitar más horarios, si es que se va a restringir o no, no sabemos qué idea tienen para el sector, te desanima totalmente y veremos qué pasa, más del 50% de gastronómicos que está en pie y no cerró todavía está pensando cómo efectivizar el cierre de su negocio, está viendo cómo hacerlo, de diez que hoy estamos de pie cinco van a cerrar, es mano de obra que se pierde, son fuentes de trabajo que se van a perder, es una realidad”, finalizó preocupado.

Compartir

Linkedin Print