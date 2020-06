Felipe Colombo destapó detalles de su romance con Luisana Lopilato en Rebelde Way

Compartir

Otro caso retro de cómo la realidad superó a la ficción. Felipe Colombo y Luisana Lopilato, que fueron pareja en Rebelde Way, se enamoraron y llevaron su romance a la vida real. Si bien la novela se estrenó en 2002, el actor todavía tiene muy presente la relación que vivió con su colega.

En diálogo con la revista Pronto, reveló detalles de ese romance y contó cómo se resguardaban de la prensa. “El primer año y medio de Rebelde Way estuvimos juntos. En ese momento, no nos animábamos a hablar del romance. Salió en algún lugar y hubo que blanquearlo, pero cuando salió la noticia ya no éramos novios”, sostuvo.

Además, remarcó cómo preservaban tanto su trabajo como su vida íntima. “No se hablaba de eso y teníamos ciertos códigos de trabajo y de preservación de nuestras vidas íntimas. Sabíamos que estábamos trabajando con un contenido para un público adolescente o pre-adolescente y en ese momento no había tanta hambre por saber la vida personal e íntima de los actores”, siguió.

Por último, reveló que hace poco se cruzó con Darío, el hermano de Lu. Con ternura, lo elogió a él y a toda su familia. “Hacía rato que no me encontraba con él y estuvo buenísimo. Fue una familia que me recibió muy bien en su vida y más en ese momento, donde yo empezaba a plantearme vivir solo acá en la Argentina”, concluyó agradecido.