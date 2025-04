Felipe Fort sorprendió a sus seguidores al mostrar su jugado cambio de look

Después de sus viajes a Japón y a Estados Unidos, Felipe Fort sigue en la búsqueda de su nueva imagen. Así las cosas, luego de completar el imponente tatuaje que lleva en su espalda, ahora el joven sorprendió a sus seguidores al compartir su nuevo look.

Lejos del color castaño, o del lacio oscuro que había elegido tiempo atrás, ahora Felipe decidió dar un paso más y jugársela en su cambio de imagen. Fue así como optó por raparse el pelo y lucir un estilo serio. Con unos auriculares en la cabeza, mientras entrenaba en el gimnasio, el empresario decidió compartir ante sus 750 mil seguidores su estilo.

Junto a la foto, eligió musicalizar el momento con la canción “Where’s Your Head At”, del dúo inglés Basement Jaxx.

En esta transformación de su imagen, el modelo había compartido a mediados de febrero, el diseño de su tatuaje con líneas abstractas de formas alargadas y afiladas que parecían extenderse desde la columna vertebral hasta los hombros y bajando la mitad de los bíceps. Este flamante y complejo dibujo también detalles ornamentales y un estilo que evoca un aire gótico.

Los tatuajes no son los únicos cambios que hizo en su vida, sino que el heredero del empresario llevó adelante una transformación física notable en los últimos meses, lo que captó la atención del público y generó comparaciones con su padre.

Semanas atrás, Felipe Fort —hijo del empresario chocolatero Ricardo Fort— eligió la capital japonesa como destino para una escapada personal que combinó paseos por las calles de Tokio con un recorrido por restaurantes para probar la gastronomía local.

La manera en que el joven eligió compartir su experiencia en el país nipón fue a través de una publicación en sus redes sociales. El posteo estuvo acompañado por la frase “Dump chilla” y un emoji de la bandera japonesa. En la primera foto podía verse a Felipe posar con un mural rojo y blanco en el cual destacaba la figura de una pagoda, una estructura local relacionada al budismo. En la foto, el modelo lucía un look total black compuesto por pantalón y campera, mientras clavaba su poderosa mirada en la cámara.

Uno de los momentos destacados del viaje de Fort fue su paso por la Torre de Tokio, una estructura emblemática que condensa varias capas de la modernidad japonesa. Con sus 333 metros de altura y su iluminación en tonos amarillos y naranjas, la estructura se eleva sobre el paisaje urbano como una reinterpretación oriental de la parisina Torre Eiffel. Su función original como torre de telecomunicaciones se vio superada con el tiempo por su rol simbólico como punto de atracción para turistas y locales.

Fiel a su estilo, Fort también marcó tendencia con sus outfits relajados y urbanos. En ese sentido, el joven destacó en uno de sus paseos al posar de espaldas a un edificio de la ciudad. En la imagen se lo ve al empresario sentado sobre una baranda, luciendo pantalones y campera de jean mientras sostenía un cigarrillo en sus manos.

Pero más allá de la moda y de la arquitectura nipona, Felipe aprovechó el viaje para degustar la gastronomía local. En una de las fotos de su carrusel mostró la cena que compartió con sus amigos en la que todos cocinaban cortes de carne en una parrilla ubicada en el medio de una mesa.

El viaje de Felipe Fort a Japón también incluyó una inmersión en uno de los pilares culturales más potentes del país: su gastronomía. Entre las imágenes destacaba una escena en la que Fort y su grupo de amigos participaban de una cena típica japonesa, cocinando cortes de carne sobre una parrilla central en la mesa, una experiencia que remitía a la modalidad del yakiniku, una tradición culinaria que promueve la interacción social alrededor del fuego.

En este tipo de comida cada comensal se convierte en cocinero momentáneo, seleccionando los cortes, controlando el punto de cocción y compartiendo el resultado.