Felipe Massa disparó contra Ferrari: “Desde 2008 nunca tuvimos un coche para ganar”

Esta semana fue el turno de Felipe Massa en el carrusel de voces que parece haberse apoderado de los micrófonos de la Fórmula desde que Ferrari anunció el fichaje de Carlos Sainz Jr. como su nuevo piloto en reemplazo de Sebastian Vettel para la temporada 2021. El brasileño fue parte de la escudería roja durante nueve temporadas, por lo que es uno de los corredores que más sabe sobre lo que sucede en los boxeos del equipo italiano.

Massa dialogó con la cadena Sky y criticó a Ferrari: “No debemos olvidar que la última vez que se ganó en constructores fue en 2008. Es verdad que luego han venido pilotos muy buenos que han pasado por el equipo y no han conseguido ganar. Yo estuve después de 2008 y desde entonces nunca tuvimos un coche o un equipo para ganar”.

La última vez que un piloto de Ferrari conquistó la Fórmula 1 fue Kimi Raikkonenen 2007, luego apenas ocupó algunos lugares del podio: “Fernando (Alonso) hizo un trabajo increíble en 2010 porque llegó hasta el final luchando al límite por el Mundial con un coche que, sinceramente, no debía ganar aquel año”.

El brasileño apuntó directamente contra la escudería roja y aplaudió a varios de los corredores que han manejado los monoplazas en las últimas temporadas y que le ha permitido a los fanáticos al menos ilusionarse con un título: “Quizás el año pasado las cosas cambiaron un poco, pero no debemos olvidar lo que hizo Leclerc. Lo conozco desde el karting y es un gran talento, puede ser campeón o piloto ‘top’ allá donde corra”.

Con respecto al fichaje de Carlos Sainz Jr. como piloto para la temporada 2021, Massa no ocultó su sorpresa por la noticia, pero halagó al español: “Yo también esperaba a Ricciardo en Ferrari, todos pensamos que era el elegido. Pero debemos respetar la decisión de Mattia (Binotto) de fichar a Carlos. Ha demostrado que tiene talento, en su primer año en la F1 si te fijas en aquellas carreras, creo que él y Verstappen estaban muy cerca. Tiene talento, velocidad y mucho trabajo, en el plano físico y también dentro del equipo”.

A su vez, insistió en que es positivo que se contrate a un piloto a pesar de que éste aún no tenga campeonatos mundiales en su haber, ya que de esta manera queda claro que se confía en lo que el corredor puede dar más a futuro, más allá de lo que consiguió en el pasado. “Es bueno ver que Ferrari invierte en el piloto que no viene de un equipo ganador, o con resultados. Que simplemente cree en el piloto. Es bueno que esto suceda en el deporte. Pero ahora debe demostrar de lo que es capaz. Y también debe encajar en el equipo de la forma correcta”.

Hijo del doble campeón del mundo de rally Carlos Sainz y producto de la filial de jóvenes pilotos de Red Bull, Sainz Jr. debutó en la categoría reina del automóvil en 2015 con Toro Rosso, antes de pasar a Renault en octubre de 2017 y a McLaren en 2019.

El español se declaró muy contento de su fichaje por la escudería italiana y “del futuro que me espera con el equipo”.

“Gracias, gracias por estar ahí durante todos estos años. Entre todos hemos ido remando en la misma dirección y hemos conseguido cumplir un sueño”, afirmó después del anuncio, en un vídeo a sus fans en las redes sociales.

Su objetivo ahora será superar su mejor temporada vivida en 2019 cuando acabó sexto en el Mundial de pilotos y logró su primer podio con un tercer puesto en Brasil. “Él tiene ambición de seguir haciéndolo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado, esa tiene que ser la filosofía de cualquier deportista, de cualquier persona que compita en algo”, declaró su padre a la televisión Movistar.