Felipe y Marta Fort festejaron su cumple número 21 por separado

Este 25 de febrero, Marta y Felipe Fort, los hijos de Ricardo Fort, alcanzaron la mayoría de edad en Estados Unidos y decidieron festejarlo a lo grande, fieles al estilo de su padre. Las celebraciones, que por primera vez se dieron por separado, fueron un derroche de lujo, excentricidad y, sobre todo, chocolate. Por su parte, Marta eligió la ciudad de Miami y Felipe la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires.

Desde sus redes sociales, Martita dejó en claro que la moda sigue siendo una de sus grandes pasiones. Con más de 900 mil seguidores en Instagram, la joven influencer compartió el look con el que recibió su nuevo año de vida: un vestido de gasa transparente con estampa animal print en color bordó, un diseño que combinaba sensualidad y sofisticación. La espalda descubierta añadía un aire atrevido, mientras que las plumas en las muñecas aportaban ese toque de distinción que define su estilo.

Para completar su outfit, la heredera de Ricardo optó por una cartera de mano acharolada en negro y un peinado semirrecogido que dejaba ver su clásico rubio platinado, con un flequillo ladeado y lacio. En cuanto al maquillaje, mantuvo una apariencia natural, realzando sus labios con un tono coral vibrante. “Empezando mi festejo de cumple”, escribió en la historia donde mostró el look que eligió para celebrar su mayoría de edad.

Pero la moda no fue la única protagonista de su velada. En sus historias de Instagram, Martita también compartió una imagen de su cena de cumpleaños, un banquete de sushi, su comida favorita, que coronó una noche de festejos rodeada de amigos más cercanos. Minutos antes de que el reloj diera la medianoche y comenzara oficialmente su cumpleaños, el local bajó sus persianas y el grupo tuvo que improvisar.

“Cerró el restaurante 30 minutos antes de las 12 y terminamos en un bar con una torre de tequila”, escribió en el video que compartió con sus followers. Este comienza con sus amigos caminando por las calles de Miami, mientras cantan y se divierte, luego pasan al interior del bar que encontraron abierto.

Bengalas, el tequila de Kendall Jenner, y una torta en forma de corazón con un glaseado de color rojo y decorada en color negro, fueron los elegidos por la joven para esta fecha especial.

Por su parte, Felipe optó por una celebración más descontracturada pero igual de impactante. Junto a 200 invitados, disfrutó de una noche de risas, música y un detalle que dejó a muchos argentinos soñando: una torta con forma de Marroc gigante, el icónico chocolate de la empresa familiar.

Según pudo saber Teleshow, el heredero festejó con una pool party de 12 horas. Todo comenzó bien, jugando a la lucha en la pileta, donde presumió de su nuevo tatuaje en la espalda. Pero a poco de comenzar, y a causa de la lluvia, la celebración se mudó al interior de la casa. El heredero no escatimó en gastos y armó una cabina con seis DJ, entre los que se encontró Julián Serrando y John Fort, su primo. “No se suspende por lluvia, se hace adentro de la casa”, fue el mensaje de Fort luego de que la lluvia lo obligara a cambiar los planes de su celebración.

En la foto que compartió en su cuenta de Instagram se lo puede ver arriba de los hombros de uno de los invitados, sosteniendo una torta que se llevó todas las miradas, armada en base al producto preferido de la fábrica que fundó su bisabuelo. Un detalle que no pasó desapercibido es que la torta, que fue hecha por Gastón Salas, no solo hace honor a sus raíces, sino que también a su papá, puesto que tenía la icónica estampita de Ricardo, como el “Santo Patrono de MiaaameLa imagen del heredero sosteniendo la imponente torta generó revuelo en redes sociales. Cabe recordar que cuando cumplieron 18 años recibieron las acciones de la empresa familiar y uno de los primeros proyectos que decidió llevar a cabo Felipe era agrandar la clásica golosina, por lo que esta torta es una clara referencia a este deseo y un guiño al legado de su papá.

Entre los invitados estuvieron su tío Eduardo, Rocío Marengo, quien terminó detrás de la barra, Gabriel Rydz, quien fue pareja de Ricardo y es un miembro honorífico de la familia, la cantante Tuli Acosta y su novio Lit Killah y Tiago PZK.eee…”.

El año pasado los gemelos tuvieron un festejo conjunto en la ciudad de Nueva York e hicieron un festejo íntimo. El año anterior decidieron hacer un gran festejo en un yate en las playas de Cancún, México.