Félix Díaz a Insfrán: «Me gustaría estar frente a frente para poder charlar tranquilamente»

El referente aborigen se refirió al gobernador de la provincia luego de que este lo mencionara en un discurso en el marco de la gira que realiza el Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo. «Me gustaría estar frente a él para poder charlar tranquilamente», manifestó Félix Díaz, al Grupo de Medios TVO.

«Pareciera ser que él se cree dueño de todo lo que existe en Formosa y es un hombre que no tiene cabal para pisar bien el suelo y atender a la agente. Estoy observando desde afuera la estrategia política del gobernador y esa debería ser hablar con la gente, con los intendentes, los directores de hospitales», agregó Díaz.

El qarashé​ de la comunidad aborigen Potae Napocna Navogoh, perteneciente a los qom, habló del gobernador Gildo Insfrán luego de que este expresará en un discurso que «por más que quiera ser porteño, va a seguir siendo indio», en alusión al tiempo que lleva viviendo en la Capital Federal.

«Quiere que todos hagan lo que él quiere, no lo que establecen las instituciones a través de la Constitución Provincial, entonces cree que lo que él dice es una palabra sagrada. Creo que es un peligro para los formoseños que el gobernador se maneje de esta forma y eso no es algo normal. Lo que pueda decir de mi no me interesa porque no es el problema, no soy yo el problema; si vamos a discutir este tema no terminamos nunca porque Insfrán no nació en Formosa, nació en Paraguay y el no puede desconocer su origen», indicó.

De esta manera Díaz respondió al primer mandatario provincial revelando un dato hasta el momento desconocido, según lo transmitió. En su respuesta además transmitió la intención de reunirse con el gobernador para poder dialogar acerca de los problemas de las comunidades aborígenes.

«Me gustaría estar frente a él para poder charlar tranquilamente, no con agresividad como está acostumbrado él, a tratar mal a la gente porque nosotros no tenemos ningún recurso para poder confrontar con el estado. Los bancos tienen que pedir a Insfrán para que se instalen los cajeros automáticos, hay que pedirle a Insfrán para que te de agua, para que te de luz o caminos, entonces ahí se demuestra de que no hay autonomía pública», sostuvo en referencia al pedido de una comunidad wichí.

En ese mismo sentido, Díaz también aclaró el motivo por el cual se encuentra viviendo hace años en la Capital Federal, específicamente en una carpa montada en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Es para que el gobierno los autorice a elegir autoridades en el organismo que representa a las comunidades aborígenes del país.

«Estoy reclamando para que nos devuelvan la oficina para poder dejar en orden este organismo y poder volverme a mi casa. No es que estoy acá agradable y cómodo, sufro también. Los amigos porteños me ayudan en la parte económica, me ayudan en el tema comida y a veces con abrigo, esa solidaridad a Insfrán la molesta porque la gente se da cuenta que la lucha aborígen es una causa noble. A mi no me cambia, sigo siendo lo que soy, no tengo absolutamente nada», finalizó.

