Félix Díaz tras reunión con el Secretario de DD HH: “Pietragalla me pidió que milite para el Gobierno”

Compartir

Linkedin Print

El miércoles, el líder Qom Félix Diaz junto a otros miembros del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas mantuvieron una reunión con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla para dialogar respecto a la realidad de los pueblos originarios. Díaz dijo que en el encuentro le pidieron apoyar al oficialismo de cara a las elecciones “como condición de que sus demandas sean escuchadas”; también que milite para el Gobierno “para que no vuelva Macri en 2023”.

Comenzó explicando que muchísimas veces pidieron audiencia con el Secretario de Derechos Humanos “de la cual nosotros dependemos. Soy el presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. Con este gobierno queremos tener continuidad para estar al servicio de nuestra gente, especialmente Formosa, Chaco y Salta que son las provincias más pobladas de pueblos indígenas, desde donde nos llegan muchísimas denuncias por violaciones de los derechos humanos”.

Al referirse concretamente a la reunión, indicó que “el Secretario de DD HH comenzó exponiendo su vida personal, la militancia, los sacrificios que hace para estar al servicio del pueblo, etc. Nosotros queríamos que el Gobierno nacional nos exprese su propuesta respecto al espacio, porque realmente nos preocupa el Consejo Consultivo, en las oficinas tenemos maquinas, expedientes, cosas personales, nos han dicho que tenemos que esperar que pase la pandemia, presentamos nota para que haya guardia mínima dos días a la semana, primero podíamos ingresar y después nos bloquearon, cortaron la luz y el internet”.

Y continuó: “nosotros nunca antes dijimos nada, ni protestamos porque entendíamos que a veces tardan en oficializar los nombramientos que hace el Estado Nacional, entonces le dimos un año para que se normalice el funcionamiento del predio”.

“Lo único que queremos es que el Consejo Consultivo funcione como venía sucediendo desde hace más de cinco años, pero la respuesta que me dio Pietragalla es que nunca existió, que no está legalmente oficializado, que es jurídicamente inexistente, por lo tanto, no soy representante del pueblo indígena, sino un indígena macrista”, aseveró Díaz.

“Ellos dicen que tienen miedo de que vuelva el macrismo porque es de derecha, no le importa los pobres y solo trabajan para los ricos, entonces me pidieron que quieren trabajar con nosotros y ahí nos van a dar los recursos que necesitamos para poder auxiliar a las comunidades; pero nosotros no queremos eso, que nos pongan una camiseta porque tenemos derechos pre establecidos y el garante es el Estado mismo”, sostuvo el líder qom.

Y agregó que “nosotros como indígenas nos oponemos a esa propuesta porque no estamos buscando una alianza partidaria, el Estado mismo tiene una deuda con nosotros”.

“Con la reunión que tuvimos pusieron las condiciones, no querían que le saquemos fotos, que grabemos o filmemos por eso agarraron los celulares y pusieron en una caja lejos de nosotros. Si grabábamos la conversación esto sería un escándalo, entonces ellos ahora tienen la posibilidad de desmentir lo que digo, pero tengo cinco testigos del Consejo Consultivo que lo pueden ratificar”, finalizó diciendo.

Compartir

Linkedin Print