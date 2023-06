Feliz Día Bomberos Voluntarios

En este día tan especial, me es particular y grato hacer llegar nuestros saludos a todos los bomberos voluntarios argentinos quienes con profundo sacrificio cumplen una función social, que se ubica entre las más necesarias que se relacionan con la seguridad de las vida de las personas. Este Gobierno y creo, todos hombre que se precie de tal, debe tener absolutamente claro que que este tipo de instituciones comunitarias son los motores de la participación, cooperación y desarrollo comunitario por la participación desinteresada de los hombres y mujeres que la integran…. Porque no creo que exista algún vecino que no tenga claro lo abnegada de esta misión y el valor social de la misma.

Ellos, quienes están arriesgándose por los demás, a veces deben sumar a ese esfuerzo el de conseguir un apoyo más amplio y sistemático para poder contar con los medios necesarios, con los cuales llevar adelante su altruista tarea, asumida “voluntariamente como un deber y cuya génesis deriva de los más profundos valores de cooperación solidaria”.

Además de un cordial saludo en su día también quiero hacer lo propio con los familiares de todos ellos, quienes deben saber mucho de angustias, cuando los Bomberos escuchan las sirenas de los móviles y se ausentan de sus casas, montados en esa mágica sinergia de genuina empatía hacia sus semejantes.

Bomberos Voluntario Argentino, ¡Felíz Día !!!

Ismael René Martínez