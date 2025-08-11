FeMeBal y Atlántica se subieron a lo más alto del podio del Nacional Adultos «C»

Goethe le ganó a la Asociación Centenario 28:15 en la final masculina, mientras que ACHA de Mar del Plata se impuso en la definición femenina ante SECLA 24:22. Los varones de Municipalidad de Tupungato y las mujeres de Municipalidad de Alta Gracia se quedaron con los terceros puestos de un certamen que se realizó en la provincia de Chaco.

Tras ciento siete partidos en siete días de intensa competencia, la 16° edición del Nacional de Clubes Adultos «C» llegó a su final con la consagración de Goethe y ACHA, que sumaron un título nacional en la categoría mayores a su vitrina.

De esta forma, la Federación Metropolitana y la Atlántica aportaron los primeros dos campeones nacionales adultos al calendario deportivo 2025 de la Confederación Argentina de Handball. Tupungato, que superó a Paracao 30:18, y Alta Gracia, que le ganó a Río Grande 32:25, completaron los podios de un evento que entregó tres ascensos a la divisional «B» del próximo año.

Los cuatro duelos se disputaron en el Club Chaco For Ever, con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la CAH, y las finales también pudieron seguirse por DeporTV. La competencia reunió a equipos de ocho federaciones de todo el país, lo que permitió vivir una verdadera fiesta federal del handball en la capital chaqueña. Cada jornada estuvo marcada por un gran marco de público.

La Selección al mando de Martín Duhau superó a su par centroamericano 47:20 en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo A. En la continuidad del certamen que se celebra en Asunción, mañana 11:30hs enfrentará a México.

Argentina le ganó a Cuba y dio su primer paso positivo en la 2° edición de los Juegos Panamericanos Juniors. En un duelo sin equivalencias, en el cuál marcó la distancia desde el inicio -23:10 al descanso-, La Garrita no mostró falencias y fue contundente para sumar sus primeros puntos en el Grupo A. En el otro encuentro de la zona, Brasil venció a México 43:15.

Mora Carballo, que marcó 10 tantos, fue la máxima goleadora albiceleste en un encuentro que también tuvo un excelente rendimiento de Florencia Carrasco -12 atajadas en un 55% de éxito- y un duelo que le permitió a Duhau darle minutos a todas sus jugadoras. Todos los partidos de Argentina en los Juegos Panamericanos se pueden ver en vivo por TyC Sports, Deportv y Panam Sports según la programación del día.

Los primeros minutos en el partido anticiparon lo que sucedería en todo el duelo, con las Juniors siendo las dominadoras absolutas teniendo a sus arqueras como protagonistas, mostrándose fuertes en defensa y sin tener mayores problemas para progresar en ataque. Con una serie de atajadas de Carrasco y goles de Carballo, Helena Molina, Valentina Stanich y Miranda Kruk, las chicas de Duhau marcaron un parcial inicial 9:2.

Diferencia que Cuba pudo recortar promediando el primer tiempo, aunque nuevamente con Carrasco como figura y los primeros tantos de Sofia Gull, la Selección volvió a estirar la distancia para el 23:10 parcial al descanso. Otro contundente parcial en el comienzo del complemento, esta vez 13:2, terminó de romper un partido sin equivalencias.

De cara al cierre, pasajes importantes para que Duhau pueda administrar las cargas de todas las jugadoras, que las 13 jugadoras en lista -hoy no jugó Isabella Patrone por un malestar- puedan tener sus minutos de adaptación en el torneo y también minutos para que el entrenador pueda probar distintas situaciones de juego.

Declaraciones post-partido

Sofia Gull: «Venimos entrenando hace un montón, siempre están los nervios, Cuba es un equipo bastante duro en defensa, el cuerpo técnico nos dieron indicaciones por donde atacar, nos marcaron no ir al choque y buscar el espacio. La defensa estuvo muy bien, las arqueras anduvieron excelente y pudimos hacer muchos goles. Hay que pensar en darlo todo en todos los partidos, sin desmerecer a ningún rival, pero estos partidos sirven para ir probando cosas»

Formación inicial: Florencia Carrasco, Valentina Stanich, Helena Molina, Miranda Kruk, Mora Carballo, Catalina Losarcos y Kiara Manzo.

Argentina (47:20 vs. Cuba): Mora Carballo (10), Sofia Gull (8), Miranda Kruk (6), Catalina Losarcos (5), Zoe Oriolo (5), Helena Molina (3), Valentina Stanich (3), Delfina Arzola (3), Mara Lopez (2), Mailen Sokalksi (1), Lola Nuñez (1), Florencia Carrasco y Kiara Manzo.