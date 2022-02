Femenino: ajustada victoria de Boca ante El Porvenir en la apertura del torneo

Compartir

Con el gol de Camila Gómez Ares a los 41´ del segundo tiempo, Boca Juniors derrotó a El Porvenir 1-0. Este encuentro significó la apertura de la Temporada 2022 y marcó el estreno ganador de las bicampeonas nacionales. La Formoseña Estefanía Palomar entró en el complemento en el ganador.

La jerarquía de un plantel con otro hacía pensar que el partido sería accesible para Boca Juniors. Sin embargo, las Gladiadoras se encontraron con un rival batallador que le complicó la tarde más de lo pensado. Las Gladiadoras chocaron con El Porvenir, un once que tuvo presencia y que contó con Florencia Mercau como una de las figuras. La arquera, que debutó en el elenco de Gerli tuvo una gran presentación.

La visita tuvo el control del juego en varios tramos de los 90 minutos pero no tuvo precisión en ofensiva, una característica de las Xeneixes. La ocasión más clara tuvo como protagonista, primero al travesaño y luego las manos de Mercau que impidieron a Boca Juniors ponerse en ventaja. Esto permitió a El Porve mantenerse en partido y con la ilusión de lastimar a las bicampeonas. En los pies de Guadalupe Miño, con dos remate, llevó peligro al arco de Dulce Tortolo.

Las locales no pudieron aprovechar a la jugadora de más, tras la expulsión de la debutante Bárbara Skorodynsk. Las Gladiadoras en la segunda etapa fueron con decisión al campo rival y recién a cinco minutos del final pudo quedase con la victoria. Sobre los 41 minutos, Camila Gómez Ares remató de larga distancia y pudo vencer a Florencia Mercau. De esta manera, las dirigidas por Jorge Martínez inician la defensa del título de la mejor manera.

Del lado de El Porvenir queda la satisfacción de haber jugado con personalidad ante uno de los mejores equipos de Primera División y es un buen parametro para afrontar el resto del torneo. La Fecha 1 continua el sábado con los encuentros entre River Plate frente a Lanús y Defensores de Belgrano recibiendo a Racing Club.

Los 21 clubes que jugarán en Primera en fútbol femenino serán: Boca, Comunicaciones, Defensores de Belgrano, Deportivo Español, El Porvenir, Estudiantes (BA), Estudiantes (LP), Excursionistas, Ferro, Gimnasia, Huracán, Independiente Lanús, Platense Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, SAT, UAI Urquiza y Villa San Carlos.

Este nuevo formato representa la despedida de los torneos Apertura y Clausura, que tuvieron un breve regreso durante 2021. Con esta decisión volverán a disputarse clásicos como Independiente vs. Racing, San Lorenzo vs. Huracán o Estudiantes vs. Gimnasia que no se tuvieron lugar durante 2020 ni 2021.

Vale señalar que la competición contará con tres descensos en el mes de diciembre, mientras que desde la Primera B solamente ascenderán dos clubes con la intención de que finalmente la cantidad de equipos que participen sea un número par. Con esta resolución en 2023 habría 20 clubes en la máxima categoría.

Los partidos por jugar

de la 1° Fecha:

-Domingo 27/2: Independiente vs. Excursionistas (9 hs.)

-Domingo 27/2: Deportivo Español vs. Rosario Central (17 hs.)

-Lunes 28/2: San Lorenzo vs. Ferro (9 hs.)

-Lunes 28/2: SAT vs. Platense (17 hs.)

-Lunes 28/2: Gimnasia vs. Estudiantes BA (17 hs.)

-Martes 29/2: UAI Urquiza vs. Estudiantes LP (9 hs.)

-Martes 29/2: Villa San Carlos vs. Huracán (17 hs.).

-Fecha libre: Comunicaciones

