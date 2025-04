Femenino de Rugby Seven: Las Yaguaretés clasificaron a la gran final de Los Ángeles

El seleccionado argentino femenino de Rugby Seven, “Las Yaguaretés”, obtuvo ayer el pasaje al World Championship de Los Ángeles (EE.UU.), a disputarse el 3 y 4 de mayo, donde buscará el boleto al Circuito Mundial 2026.

Con la presencia de la catamarqueña Virginia Brígido, que marcó dos tries, en la última etapa del Challenger Series que se realiza en Cracovia (Polonia), Argentina sumó ayer dos triunfos (31-7 frente a República Checa y 24-12 ante Polonia) y una derrota (0-22 frente a Sudáfrica) y consiguieron la clasificación a las semifinales de la última etapa de la temporada regular. Hoy, desde las 8.12, las dirigidas por Nahuel García buscarán el pase a la final cuando se midan con Tailandia.

Ayer en el primer partido de la jornada, Argentina enfrentó a República Checa. En un primer tiempo parejo con un try convertido por lado, Las Yaguaretés encontraron la ventaja al cierre de la primera mitad gracias a Cristal Escalante, con conversión de Sofía González, que llevaría el marcador 14-7 al entretiempo. En la segunda mitad, el seleccionado argentino no dejaría dudas adentro del campo de juego y con tries de Escalante nuevamente, Paula Pedrozo y Virginia Brígido, cerraría una auspiciosa victoria en el debut por 31-7.

La formación de Las Yaguaretés ante República Checa fue: Azul Medina, Josefina Padellaro, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Cristal Escalante. Luego ingresaron Andrea Moreno, Candela Delgado, Talía Rodich, Malena Díaz y Milagros Lecuona. Los tries los apoyaron Cristal Escalante por duplicado, Paula Pedrozo y Virginia Brígido, mientras que Sofía González logró tres conversiones.

Éxito sobre el local

Luego ante Polonia, el local, el encuentro comenzó muy adverso para el seleccionado nacional ya que las locales golpearon dos veces en cinco minutos para llevar el marcador 12-0. Sin embargo, como ante República Checa, Escalante mantenía viva la ilusión argentina al apoyar su conquista y cerrar el primer tiempo 5-12. Los segundos siete minutos fueron muy efectivos para las dirigidas por Nahuel García ya que conquistarían el ingoal rival en tres oportunidades gracias a la debutante Milagros Lecuona, Andrea Moreno y Virginia Brígido. Final 24-12 a favor de Las Yaguaretés.

Aquí Argentina formó con: Azul Medina, Josefina Padellaro, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Cristal Escalante. Luego ingresaron, Andrea Moreno, Candela Delgado, Talía Rodich, Malena Díaz y Milagros Lecuona. Los tries los apoyaron Cristal Escalante, Milagros Lecuona, Andrea Moreno y Virginia Brígido, mientras que Sofía González acertó dos conversiones.

Con la clasificación asegurada a semifinales en Cracovia y Los Ángeles, Argentina jugó con Sudáfrica. El conjunto argentino no logró hacer pie en ningún momento del encuentro ante un elenco africano muy poderoso y efectivo. Si bien el primer tiempo fue muy parejo con una sola conquista por parte de las sudafricanas y un 5-0 al entretiempo; la segunda mitad fue una marea verde con tres tries para Sudáfrica y un score final 22-0 que igualmente no afectaría el boleto entre las cuatro mejores.

Nahuel García designó el siguiente equipo: María Taladrid, Milagros Lecuona, Andrea Moreno, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González, Candela Delgado y Talía Rodich. Luego ingresaron, Azul Medina, Virginia Brígido, Cristal Escalante y Malena Díaz.