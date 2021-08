Femenino: presentación y anuncio de televisación completa de cada fecha

Compartir

El Torneo de Fútbol Femenino tiene un nuevo inicio y cuenta con YPF como flamante main sponsor. El lanzamiento se llevó a cabo en predio de la AFA y fue televisado por la TV Pública y DeporTV, señales en donde además, se transmitirán todos los encuentros del campeonato. El valor del contrato televisivo suscripto con Contenidos Públicos Sociedad del Estado del Torneo Femenino YPF será distribuído entre todos los clubes de la Primera División del Fútbol Femenino como un ingreso extraordinario.

El evento contó con la presencia del Presidente de la AFA, Claudio Tapia; el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el Ministro de Deportes de la Nación, Matías Lammens; el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; el Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa y el Secretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Javier Lovera; entre otros.

Además, también dijeron presente todas las capitanas del los equipos del torneo; el flamante entrenador del Seleccionado Femenino, Germán Portanova; autoridades de las instituciones participantes, Javier Mascherano y los ex campeones del mundo en 1986, Héctor Enrique y Carlos Tapia.

Tapia fue el primero en tomar la palabra para oficializar la designación de la TV Pública y DeporTV como los medios que cubrirán todos los partidos del campeonato. Además, anunció que la empresa petrolera será sponsor del torneo y que la disciplina tendrá a disposición el estadio Diego Armando Maradona de La Plata (ex Único).

“Es un día memorable, podemos celebrar el lanzamiento del Torneo Femenino Profesional anunciando el compromiso que asumió esta gestión cuando en 2017 nos tocó ser electos y empezar a llevar adelante un desarrollo y un proyecto con nuestras selecciones y el fútbol doméstico. Entendíamos que teníamos que ser la conducción de la igualdad, teníamos que darle el lugar a la mujer que hacía mucho no se le daba”, manifestó.

Luego, continuó: “Nuestra selección femenina llevaba dos años sin competir, 12 sin clasificar a una Copa del Mundo. En lo edilicio, no tener su vestuario, utilería… y comenzamos desde ahí”.

“No era solamente decir hacer el fútbol femenino profesional, sino tomar medidas para su desarrollo: las Reservas, que los clubes aceptaran mejorar sus condiciones, las juveniles femeninas y hoy, después del primer semestre de este torneo, donde quienes televisaban el fútbol femenino lo hacían de manera gratuita porque no ingresaba ningún recurso a la casa, poder celebrar que no solo le dará imagen sino visualización sobre lo que saben hacer y lo que nos demuestran”, completó.

Por otro lado, el gerente de Departamento de Relaciones Institucionales de YPF, Santiago Carreras, se mostró contento por cerrar un nuevo acuerdo. “Además de acompañar al fútbol, también lo hacemos con el hockey, básquet, tenis y automovilismo. No solo desde la mirada comercial, sino desde la inclusión”, expresó.

“Una empresa pública-privada, que tiene participación del Estado, que no mira para el costado. Lo que hicieron las chicas en el fútbol femenino fue una revolución. Esta foto que vemos y celebramos no es solo eso, es una película que se construyó en el tiempo, con el diálogo con AFA, con los clubes que integran los planteles de fútbol femenino. Los clubes, cuando están bien administrados, son ejemplo de que se puede llevar adelante con calidad y profesionalismo el desarrollo de a institución”, opinó.

Luego, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tomó la palabra: “Estamos muy contentos de poder aportar algo a este momento histórico el estadio, famoso único de La Plata, que decidimos llamar Diego Armando Maradona, para que puedan usarlo cuando lo necesiten”.

“Cuando era chico, las nenas no jugaban al fútbol, eran muy poquitas, era algo de hombres. Es un prejuicio que se instala y se arraiga, que no sabemos que lo tenemos. Cuando toca romper los prejuicios, no caen por su propio precio. Avanzar en esos derechos es una actividad de conquista, un resultado de lucha. Esa lucha venimos a homenajear. Nos han obligado a los varones a entenderlo y a acompañarlas. Es un cambio que queda para siempre”, continuó.

Por último, destacó el hecho de que la disciplina se pueda transmitir por un canal nacional y abierto. “A partir de ahora, se va a prender la tele y se va a ver un campeonato de fútbol femenino con un sponsor tan importante como YPF, la empresa más grande y nacional. Además, AFA está asociada con el fútbol masculino, a partir de ahora es pionera en el femenino y abre ese camino”, cerró.

