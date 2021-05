Femenino: Racing le ganaba 2-0 a Lanús con comodidad, pero se lo dieron vuelta

Compartir

Racing le ganaba 2-0 a Lanús con comodidad y absoluto control del partido, pero el rival descontó sobre el cierre del primer tiempo y lo dio vuelta en la segunda etapa. Ahora la clasificación para cuartos de final quedó muy complicada.

Todo estaba bajo control, por dominio de juego y ventaja prematura. Porque con la misma formación que estuvo a punto de vencer a Boca, Racing hacía lo previsible ante Lanús: presión alta, amplitud en el ataque y cosecha en el arco ajeno. En menos de media hora, con un estupendo tiro libre ejecutado por Natalie Juncos y una definición cruzada de Rocío Bueno, el equipo de Antonio Spinelli sacaba dos goles de diferencia y se proyectaba a las tres fechas finales para resolver su acceso a los cuartos de final del Torneo Apertura 2021. Pero un hecho fugaz, como fue el único avance profundo de Lanús durante la primera etapa, concretado a los 44 minutos, nubló el entendimiento y expandió la desconfianza.

Porque el descuento de Barreto provocó un cambio radical y quitó eficacia en todas las líneas, en especial cerca del área propia, donde cada réplica de Lanús -porque Racing no renunció a la generación ofensiva- provocó inquietud. El 2-2 inmediato en la reanudación, con otro aporte de Barreto, dejó a Racing más expuesto, algo que se verificó apenas pasados los 20 minutos, con el tercer festejo del Granate. A Racing no le faltaron coraje ni voluntad; tampoco rebeldía para aspirar siquiera a un punto, que debería haber obtenido con las tres situaciones nítidas que generó (una de ellas, con rebote en un poste tras cabezazo de Bueno). Pero eso no disimula la realidad: en las tres fechas que quedan para el cierre de la Zona A, Racing (sexto, con 5 unidades) debe enfrentar sucesivamente a El Porvenir, Gimnasia y San Lorenzo con la urgencia de victorias para mantener la chance de meterse en cuartos.

La síntesis del

cotejo es la siguiente

1-Yanina Sosa; 13-Azul Oszczyk, 6-Aldana Narváez, 3-Eugenia Nardone (ST 25m 10-Paloma Fagiano); 4-Milagros Otazú, 8-Natalie Juncos, 26-Luana Muñoz, 15-Florencia Curril, 16-Micaela Adorno (ST 39m 11-Sofía D’Ambrosio); 9-Rocío Bueno y 20-Lina Gómez (ST 25m 22-Lourdes Martínez). DT: Antonio Spinelli.

Suplentes: 30-Silvana Alfaro, 14-Luciana Bacci, 21-Milagros Menna, 25-Martina García.

Goles: PT 22m Juncos (R), 27m Bueno (R) y 44m Barreto (L). ST 7m Barreto (L) y 21m Chiclana Escobar (L).

Amonestadas en Racing: Nardone, Bueno y Narváez.

Expulsadas: ST 37m Narváez (R) y 48 Varela (L).

Árbitra: Salomé Di Iorio.

Cancha: Predio Tita Mattiussi.

