Femenino: Se sorteó el fixture del Segundo Torneo de Primera División A 2025

En el tercer piso de la sede de la AFA en la calle Viamonte, se llevó a cabo el sorteo del Segundo Torneo de Primera División A 2025 de fútbol femenino.
Fixture completo:
Zona A
Fecha 1
Libre – San Luis
Newell’s – Belgrano (Cba.)
Platense – Ferro Carril Oeste
Independiente – S.A.T.
Huracán – Boca Jrs.
Fecha 2
Huracán – Libre
Boca Jrs. – Independiente
S.A.T. – Platense
Ferro Carril Oeste – Newell’s
Belgrano (Cba.) – San Luis
Fecha 3
Libre – Belgrano (Cba.)
San Luis – Ferro Carril Oeste
Newell’s – S.A.T.
Platense – Boca Jrs.
Independiente – Huracán
Fecha 4
Independiente – Libre
Huracán – Platense
Boca Jrs. – Newell’s
S.A.T. – San Luis
Ferro Carril Oeste – Belgrano (Cba.)
Fecha 5
Libre – Ferro Carril Oeste
Belgrano (Cba.) – S.A.T.
San Luis – Boca Jrs.
Newell’s – Huracán
Platense – Independiente
Fecha 6
Platense – Libre
Independiente – Newell’s
Huracán – San Luis
Boca Jrs. – Belgrano (Cba.)
S.A.T. – Ferro Carril Oeste
Fecha 7
Libre – S.A.T.
Ferro Carril Oeste – Boca Jrs.
Belgrano (Cba.) – Huracán
San Luis – Independiente
Newell’s – Platense
Fecha 8
Newell’s – Libre
Platense – San Luis
Independiente – Belgrano (Cba.)
Huracán – Ferro Carril Oeste
Boca Jrs. – S.A.T.
Fecha 9
Libre – Boca Jrs.
S.A.T. – Huracán
Ferro Carril Oeste – Independiente
Belgrano (Cba.) – Platense
San Luis – Newell’s
Zona B
Fecha 1
Talleres (Cba.) – Vélez Sarsfield
Rosario Ctral. – G. Y Esgrima L.P.
Banfield – River Plate
Racing Club – San Lorenzo De A.
Fecha 2
Racing Club – Talleres (Cba.)
San Lorenzo De A. – Banfield
River Plate – Rosario Ctral.
G. Y Esgrima L.P. – Vélez Sarsfield
Fecha 3
Talleres (Cba.) – G. Y Esgrima L.P.
Vélez Sarsfield – River Plate
Rosario Ctral. – San Lorenzo De A.
Banfield – Racing Club
Fecha 4
Banfield – Talleres (Cba.)
Racing Club – Rosario Ctral.
San Lorenzo De A. – Vélez Sarsfield
River Plate – G. Y Esgrima L.P.
Fecha 5
Talleres (Cba.) – River Plate
G. Y Esgrima L.P. – San Lorenzo De A.
Vélez Sarsfield – Racing Club
Rosario Ctral. – Banfield
Fecha 6
Rosario Ctral. – Talleres (Cba.)
Banfield – Vélez Sarsfield
Racing Club – G. Y Esgrima L.P.
San Lorenzo De A. – River Plate
Fecha 7
Talleres (Cba.) – San Lorenzo De A.
River Plate – Racing Club
G. Y Esgrima L.P. – Banfield
Vélez Sarsfield – Rosario Ctral.