Femenino Sub 17: Argentina consiguió su primera victoria ante Venezuela

El seleccionado argentino femenino sub 17 de fútbol se recuperó del debut fallido y le ganó este viernes por 1-0 a Venezuela, en partido de la segunda fecha del Sudamericano de la categoría que se juega en Uruguay y da tres plazas para el Mundial de India de este año.

El único gol argentino fue anotado por la defensora Juana Cángaro, quien en 2017, a sus 11 años de edad, fue protagonista de un caso emblemático: en su ciudad, Mercedes (provincia de Buenos Aires), no había torneo femenino y la liga local (al amparo de los reglamentos de la AFA) le impedía jugar con los varones.

Su familia encabezó la campaña «Dejen jugar a Juana» que llegó a los medios nacionales y que, inclusive, contó con el impulso del intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, quien firmó un decreto declarando «de interés municipal» la participación de la futbolista en los torneos oficiales de la Liga local.

Cángaro se sumó luego al futsal de River y finalmente pasó a las divisiones inferiores del fútbol «millonario», desde donde llegó al seleccionado argentino. Hoy, como un guiño de la justicia o del destino, hizo el gol para la victoria sobre Venezuela: un zurdazo desde afuera del área, tras una buena proyección en diagonal, que superó los esfuerzos de la arquera rival (16m PT).

El seleccionado nacional quedó con 10 jugadoras a los 23m de la etapa inicial por la expulsión de la arquera Lara Esponda.

Argentina, que se recuperó así de la caída 0-3 ante Brasil en el debut, volverá a jugar el domingo ante Bolivia en el estadio Charrúa de Montevideo, donde se desarrolla todo el certamen; y cerrará la zona B el jueves 10 contra Paraguay.

En la zona A juegan Uruguay, Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Los dos primeros de cada grupo pasarán a la fase final, en la que se medirán todos contra todos por los tres boletos al Mundial de la India que se jugará en octubre de este año.

