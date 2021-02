Femicida de Mirna Palma “la perseguía, hostigaba y controlaba, era un final esperado”, dijo una amiga

Compartir

María, amiga y colega de la docente Mirna Palma, asesinada el lunes último en la localidad de Estanislao del Campo en manos de su ex pareja que luego se suicidó, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que los últimos años la víctima padeció todo tipo de hostigamiento y hechos de violencia verbal y física que la llevaron a separarse y denunciar a su agresor, algo que no pudo evitar que finalmente la asesinaran.

“Es una situación muy triste que vivimos en la localidad, la conocíamos todos, sabíamos lo que estaba pasando porque siempre nos comentaba ella, en algunas oportunidades asistíamos a cursos de perfeccionamiento y era común por ejemplo que este señor ande rondando la institución donde participábamos de los cursos, ella vivía una situación muy agobiante, si salía él enseguida cruzaba cerca para ver con quién salía, con quien hablaba, ella tenía vergüenza, nunca vimos nada raro como para decir que ella daba motivos que hicieran que él tenga esas acciones hacia ella, era constante su hostigamiento, la perseguía, incluso nosotras nos sentíamos incómodas, era como algo posesivo, era fea la situación, a veces tenemos que compartir con colegas, participar, reunirnos, hacer cosas porque necesitamos para trabajar juntos, armar proyectos y ella iba y sentía vergüenza porque a los cinco minutos él pasaba por enfrente y no una vez sino que 10 veces, ella había contado un caso de que había ido a la peluquería y como había demorado, volvió a la casa y el le dijo si se fue a alistar para mostrarse a alguien, la agarró de los pelos y la tiró contra la pared, ella nos contó llorando a nosotros esa situación, ella trabajaba en una colonia de acá y salía a las 12:15 más o menos, tiene 45 kilómetros para venir y él quería que en media hora esté en el pueblo y sino ya era un lío, le preguntaba con quién se quedó en el camino, era una cosa que ella vivía pobrecita muy fea”, dijo.

“A veces nos reuníamos en la casa de otra colega, no estábamos todo el tiempo trabajando, teníamos momentos de descanso donde compartíamos un mate o un tereré y ella estaba desesperada por terminar, quería irse porque sabía lo que le esperaba, era fea la situación, tuvo un problema en su escuela años anteriores cuando él la encontró tomando tereré con su colega cuando llegó a la casa creo que le pegó muchísimo, a él le molestó que tome tereré con el colega en la escuela”, relató.

Asimismo María contó que “nosotros sabíamos que ella estaba mal, sinceramente era su rostro sin sonrisa, cuando estaba pasando por una situación de problemas estaba triste, se notaba mucho en su cara, nunca participó en las fiestas de las maestras, no iba a ningún lado, nunca le permitió compartir una cena con sus colegas, nada de eso jamás, todo era sometido a lo que él decía o le gustaba, los últimos tiempos vivió muy triste, estaba muy cansada”.

En la misma línea la mujer aseguró que Mirna sí acudió a la Policía de la localidad para denunciar a su agresor que cada vez se tornaba más violento y obsesionado. “Es mentira de que no haya denuncias o haya ido a la Policía porque nos consta que ella sí fue a la Policía, la acompañó su mamá de crianza, quizás no era denuncia porque acá se acostumbra a dar vueltas y con tal de no perjudicar a los demás se hacen las mal acostumbradas exposiciones. Yo creería que eso pasaba porque querían proteger al policía, como todos se conocen, como el hijo de él también es policía y está ahí en Estanislao del Campo la situación es perjudicar lo menos posible al camarada”.

Asimismo señaló que Mirna decidió terminar la relación de 10 años que había mantenido, a causa de una violencia que se acrecentaba con los días. “El problema viene por ese constante maltrato que a ella la cansó, cuando se produce la situación de la peluquería que ella se va, ella nos contó a nosotros que esa noche que fue de la peluquería ingresó a su habitación y él la agarró de los pelos y la tiró contra la pared ella le habla y le dice que no estaba haciendo nada malo, que solo fue a la peluquería y nos contó que esa noche no pudo dormir, se acostó, simuló dormir y miraba para todos lados porque él se levantaba a cada rato y tenía miedo de que hiciera cualquier cosa, salía y entraba mientras ella se hacía la dormida, no aguantaba más, nos dijo que eso no era vida, que trabajaba, tenía su sueldo y no podía disfrutar ni vivir tranquila, nos decía que así no quería vivir”, relató.

Opinó además que “creo que en estos lugares del interior provincial no hay lugares donde personas enfermas puedan acudir a hacerse tratar, creo que este hombre tendría que haber tenido tratamiento psicológico, él estaba enfermo por eso actuaba así, yo no soy quién para juzgarlo, me pongo en el lugar de ella pero yo creo que él estaba enfermo y por eso hacía todo esto”.

“Acá hay una Secretaría de la Mujer pero desconozco cómo funciona esto, es para completar oficinas supongo porque otra cosa no pueden hacer, a cargo estaba una odontóloga, psicólogos acá en Campo creo que no hay”, acotó.

“El martes a las 17 la sepultamos, acompañó muchísima gente, fue muy triste, doloroso, de ambos lados es triste porque una persona enferma merece un tratamiento, él no era mala persona, con ella era imposible, se ve que no sé si la quería tanto o era muy celoso o qué tenía, creo que si una persona te dice que no va más hay que comprender que es así y si solo no pueden hacerlo necesitan ayuda, quizás alguien que estuvo cerca de él no lo ayudó a superar eso, o no buscó la forma, es un final que no se creía pero era esperado, ese mínimo paso entre creer y que pase falló porque lamentablemente ocurrió”, finalizó.

