Femicidio en Burzaco: la oscura hipótesis del caso dela radióloga asesinada de 15 puñaladas por su vecino

Noelia Aldana Torres, de 34 años, fue asesinada salvajemente el pasado 8 de marzo, el Día de la Mujer, en su departamento de la localidad bonaerense de Burzaco. La autopsia reveló que fue apuñalada 15 veces en distintas partes del cuerpo con, al menos, dos cuchillos. De acuerdo a la investigación, el presunto autor del crimen es alguien conocido por ella: César Ezequiel Florentín (21), su vecino. Si bien quedan por hacer peritajes y recopilar testimonios, la Justicia sospecha que detrás se esconde una historia de obsesión del femicida por la víctima.

Fuentes judiciales con acceso al expediente indicaron a Infobae que aún no se descarta ninguna hipótesis respecto al móvil del crimen, aunque por los elementos recabados hasta el momento, todo indicaría que Florentín tenía una fijación con Noelia.

El expediente primero recayó en la UFI del fiscal de Lomas de Zamora Leonardo Kaszewski, quien llevó adelante las primeras tareas de investigación. Fue bajo sus órdenes que el departamento de Florentín -tras la declaración de testigos y en base a las características del hecho- fue allanado en un operativo en el que se secuestraron dos cuchillos: uno tipo carnicero y el otro, tramontina.

Sin embargo, al ver cómo habría ocurrido todo, Kaszewski trasladó la causa a la UFI Nº12 especializada en Violencia de Género y a partir de ahí quedó bajo las órdenes del fiscal José Luis Juárez.

La particularidad en este caso es que esa presunta “locura” por Noelia nunca fue manifestada por el sospechoso de 21 años. De acuerdo con lo que pudieron averiguar los investigadores, jamás hubo un problema entre la víctima y su vecino. De hecho, el contacto era casi nulo.

Hasta el momento no se corroboró que Florentín haya intentado acercarse a Noelia con la intención de entablar algún tipo de relación. Por eso sorprendió a los investigadores que la haya asesinado de la forma en la que lo hizo, y sin ningún antecedente. “Fue repentino”, explicaron las fuentes.

Pero, sospechan, a pesar de haber ocultado esa posible atracción hacia Noelia, el acusado no aguantó y, presumiblemente, haya intentado avanzar de otra manera hacia su vecina.

Según pudieron establecer, Florentín habría ingresado a la vivienda de la víctima, ubicada cerca Adolfo Alsina y Avenida Espora, luego de saltar por un balcón lindero y la atacó mientras estaba en su habitación.

Los investigadores consideran que existe la posibilidad de que primero haya querido abusar sexualmente de ella y, al no poder porque Noelia le opuso resistencia, la mató.

Esa es otra hipótesis que se está tratando de corroborar y todavía faltan los resultados de más peritajes.

La caída del asesino

Una amiga de la víctima habló con Infobae acerca del día que encontraron el cuerpo. Según dijo, ese 8 de marzo tenían que juntarse a las 16 para un baby shower. A la mañana empezaron a organizar los preparativos, pero Noelia no contestaba los mensajes.

Ante el silencio, decidieron acercarse hasta la vivienda y gritarle cerca del balcón, aunque no tuvieron resultado. En ese momento entraba al edificio una vecina de Noelia, y una de las amigas le pidió que le golpee la puerta a la mujer de 34 años, pero tampoco respondió.

Fue entonces cuando buscaron un juego de llaves del departamento, para poder ingresar. Cuando intentaron abrir la puerta se dieron cuenta de que estaba cerrada con llave por dentro; lo que las llevó a llamar a la Policía.

Lo que vino después fue el hallazgo de una escena macabra: Noelia muerta a puñaladas junto a su gato. De las 15 heridas, la que le costó la vida fue un cuchillazo que le propinó en la parte trasera de la cabeza.

Al poco tiempo fue más sencillo para los investigadores dar con el sospechoso, ya que la única forma para acceder a la vivienda, además de la puerta principal, era por el balcón. Cuando detuvieron a Florentín, estaba nervioso y presentaba cortes en el cuello recientes. Creen que fueron ocasionados por la víctima mientras se defendía.

Tras ser arrestado, el sospechoso reveló que trabaja como empleado y vive con dos hermanas, pero ante el fiscal se negó a declarar. No explicó nada del hecho ni dio pista alguna.

“Algo que quiero dejar en claro es que Noelia no era conflictiva con nadie. Nunca tuvo un solo entredicho con el vecino, salvo una discusión por unos gatos que tuvieron en noviembre, pero que no fue de importancia”, dijo la amiga de la víctima a este medio.

Su aclaración se dio en base a que en un principio había trascendido que se llevaban mal. Sin embargo, la amiga de Noelia lo desmintió. De hecho, las fuentes judiciales ratificaron que aquella discusión por las mascotas no tiene relación alguna con el femicidio.

Los investigadores creen que Florentín estaba obsesionado con ella y por eso intentó acercarse. Sin embargo, aclararon que es algo que va a ser difícil de probar hasta que el sospechoso no cuente lo que pasó.

Noelia y su asesino,

dos perfiles opuestos

A Florentín lo describieron los detectives como alguien “bastante particular” y claramente con rasgos obsesivos. No dijo mucho más que las respuestas básicas y casi siempre se manifestó en silencio. Los vecinos revelaron que no mantenían mucho contacto con él.

Por el contrario, de Noelia fueron varios los que contaron cómo era ella. Se trata de una mujer que trabajaba como radióloga en el centro de Odontología Prodonto, ubicado en la localidad de Wilde, y justo un día antes de ser asesinada había comenzado a estudiar otra carrera.

“Era tranquila, hacía deporte, la querían todos. No tenían problemas con nadie. Claramente, esta persona estaba ensañada, pero no sabemos mucho más del asesino”, reveló la joven que perdió a su amiga.

“Vamos a reclamar justicia por ella toda la vida. Nos quitaron una amiga, juntadas, proyectos, viajes. Le quitaron sus sueños, su futuro, le quitaron su vida. Nos devolvieron viejos miedos que creíamos haber superado: no nos gustan las ventanas, nos da miedo caminar solas, nuestros sueños nos lastiman, nos duele pasar por aquel lugar donde muchas veces fuimos felices”, escribieron las amigas en una carta.

Las fuentes también describieron a la joven -en base a testigos- como alguien querida por todos y claramente “todo lo contrario a él”, el detenido.

La Justicia ahora tiene 30 días para definir la situación del sospechoso. Según adelantaron, el fiscal Juárez va a pedir la prisión preventiva y esperan que sea condenado a perpetua. “No hay dudas de que es el asesino”, indicaron. Saber por qué lo hizo será más difícil de probar, aunque trabajan en ello.

El delito que le imputan por el momento es femicidio con ensañamiento y alevosía. Según dijeron, esta calificación puede cambiar porque se necesita probar la alevosía. Es decir, si actuó sobre seguro porque está la posibilidad -sospechan- de que la haya asesinado cuando estaba dormida.