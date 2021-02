Femicidio en Campo: Ruíz Díaz lamentó expresiones de la Secretaria de la Mujer y dijo que pretendió exculpase

Compartir

La concejal capitalina, Celeste Ruíz Díaz emitió fuertes críticas hacia los dichos de la secretaria de la Mujer de la provincia, Lic. Angelica García quien “en declaraciones a la prensa tuvo expresiones vergonzosas y preocupantes donde revictimizó a la docente que fue asesinada por su ex pareja en Campo y repetía que nunca radicó la denuncia”.

“García revictimizó a Mirna, pretendió exculparse repitiendo que la mujer nunca radicó una denuncia y analizó el circulo de violencia haciendo hincapié en la víctima y no en el agresor. Me pregunto ¿y eso qué tiene que ver? ¿sabe usted cuáles son los innumerables motivos de una mujer que le impiden realizar la denuncia de la que usted habla tan suelta de boca?”, comenzó diciendo la concejal.

Seguidamente expresó que realmente quedó “anonadada” con sus dichos y recordó que “no es la primera vez que me sucede al escuchar a esta funcionaria”.

“Es alarmante y preocupante el grado de desconocimiento de esta señora sobre la temática de violencia. Tantos años al frente de la Secretaría no le enseñaron nada. Revictimizar a la víctima para justificar la ausencia del Estado es de una calaña tan baja que en cualquier otro lugar donde se tomen estos temas con seriedad debería de renunciar”, dijo.

Asimismo, añadió que es preocupante y “a las mujeres nos da miedo saber que una persona tan poco idónea esté al frente de la Secretaría de la Mujer, porque nos coloca a todas en una situación de indefensión que asusta”.

“Los femicidios no se solucionan solo aumentando las penas, se solucionan destruyendo el patriarcado tan arraigado en nuestra cultura. El femicida considera a la víctima como un objeto de su propiedad, por eso cree que puede hacer con ella lo que quiera, incluso matarla. Me pregunto si a García le parece que esa estructura mental se modifica con solo aumentar las penas, yo creo que no”, lanzó Ruíz Díaz.

“Visto y considerando que se desempeña en la Secretaría hace tantos años, que siempre tiene expresiones tan desacertadas que exponen su desconocimiento y que no tiene la mínima intención ética de renunciar al cargo que ocupa para el que claramente no está preparada, la invito a estudiar”, lanzó la concejal quien además le pidió a la secretaria de la mujer que se rodee de un grupo interdisciplinario como el que tiene en su organismo. “Escuche a las profesionales (conozco a algunas y son muy buenas) y a las víctimas. Aprenda. Empápese del tema. Salga al territorio. Desde su oficina y diciendo barbaridades difícilmente podamos terminar con este flagelo que padecemos las mujeres”, culminó.

