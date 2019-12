Femicidio en la Nochebuena de Salta: la mató de un disparo y se quitó la vida

Compartir

Otro femicidio en Salta. Un policía violó la perimetral que pesaba sobre él, y asesinó a su ex pareja, luego se quitó la vida y dejó huérfanos a tres niños, de 5, 3 y 2 años.

Ocurrió este 24 de diciembre durante la madrugada en la localidad de Cerrillos. La víctima fue identificada como Liliana Flores, de 25 años, quien había denunciado a Edgar Exequiel Almirón, de 31 años, su ex pareja que trabajaba en Rosario de Lerma en la fuerza policial, reportó El Tribuno.

La denuncia contra Almirón era por el pago de la cuota alimentaria que se negaba a cumplir. Durante la madrugada del 24 se presentó en la casa de la mujer, la amenazó, discutió y la agredió. Por ese motivo, se hizo presente la Policíal, la mujer logró denunciarlo por violencia de género y se dispuso una consigna policial en su casa para evitar algún ataque pero el hombre regresó horas después y la asesinó en presencia de sus hijos.

En el lugar trabajó el fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, quien dio intervención al CIF y División Homicidios. El comisario Miguel Velárdez dio detalles de lo sucedido en la vivienda donde ocurrió el femicidio. “Pasada las tres de la mañana recibimos un alerta de que en una vivienda se estaba desarrollando una escena de violencia, de un hombre que agrede y amenaza a la mujer. Cuando llega la Policía la mujer relato lo ocurrido e inmediatamente es trasladada a la comisaría para realizar la denuncia pertinente. También se decide ponerle una consigna policial. El asesinato ocurre pasada las 7 de la mañana», dijo el uniformado.

Además indicó que «todavía» no sabían cómo hizo el oficial para ingresar a la casa. «Suponemos que lo hizo por la parte de atrás, ya que en el barrio Los Paraisos todavía hay casas que no están cerradas en su totalidad y son de fácil acceso”, intentó explicar.